Viticulture – La tonnellerie Hüsler craint le gel plus que la crise de la pandémie Avec les incertitudes climatiques, les vignerons attendent désormais jusqu’à début mai pour passer commande. Jean-Marc Corset

Franz Hüsler, maître tonnelier, est depuis vingt-cinq ans dans le métier. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Fabriqué à Saint-Légier avec du bois de chêne provenant de la commune d’Oron, le dernier-né de la tonnellerie Hüsler va couler bientôt des jours heureux dans une cave à Aigle. Patron du domaine familial Badan Vins, Didier Badan ne cache pas sa fierté pour l’acquisition de ce grand tonneau «100% vaudois» destiné tout naturellement à se gorger de… chasselas!

Opération de cintrage du tonneau en bois de chêne dans la tonnellerie Hüsler, la dernière en Suisse romande. Il y en a trois en Suisse. PATRICK MARTIN/24 HEURES 27 mars 2021, Saint-Légier

Le maître tonnelier Franz Hüsler et son apprenti Vincent Bühler assemblent un foudre de 3000 litres en bois de chêne des forêts d’Oron. PATRICK MARTIN/24 HEURES 27 mars 2021, Saint-Légier

Dans l’Atelier Volet à Saint-Légier, Franz Hüsler et Vincent Bühler donnent au tonneau sa forme finale. PATRICK MARTIN/24 HEURES 1 / 3

Il s’agit du second foudre de 3000 litres construit pour la maison aiglonne, après celui livré et remonté dans son caveau en août 2020. La tonnellerie de Saint-Légier ne connaît pas la crise en ce moment, elle qui fabrique tonnelets, barriques, foudres ronds et ovales, et même des tonneaux en forme d’œuf qui favorisent le brassage naturel du vin. Elle produit également des accessoires en bois pour les caves.