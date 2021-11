Sport pour nous – La «torture» de la chaussure de ski touche-t-elle à sa fin? Le plaisir d’être au grand air et sur des pistes enneigées est parfois gâché par des pieds douloureux. Réputées inconfortables, les chaussures de ski ont toutefois des arguments à avancer pour être davantage appréciées. Emile Perrin

Avec des chaussons et des semelles adaptées, une chaussure de ski devient bien plus confortable. 24Heures/Jean-Paul Guinnard

Ça commence à démanger. On peut déjà skier dans certaines stations des Grisons, notamment. Plus près de nous, Saas-Fee et Zermatt ouvrent la trace. Les plus motivés peuvent rechausser. Les autres patienteront encore quelques semaines, en attendant l’ouverture des pistes de moyenne altitude et les premiers flocons.

Quoi qu’il en soit, tous devront passer par un rituel qui a longtemps fait râler plus d’un skieur – et qui continue pour certains: d’abord enfiler ces satanées chaussures, puis y passer la journée entière avant le sacro-saint après-ski. Si ces inconfortables souvenirs sont encore d’actualité, il faudrait sérieusement songer à corriger le tir, changer de chaussures et, ainsi, retrouver le plaisir de la glisse.