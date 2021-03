Résultat historique – La Tour-de-Peilz bascule à gauche Jamais la Ville n’avait connu cette couleur politique. Arrivée en tête des deux tours, la Verte Élise Kaiser est bien placée pour revendiquer la syndicature. Stéphanie Arboit

Élise Kaiser, ingénieur EPFL en environnement, a récolté près de 58% des suffrages ce dimanche. Malgré son jeune âge (31 ans), elle est bien placée pour devenir syndique: non seulement elle est arrivée première des deux tours, mais de plus son parti est le mieux représenté à la Municipalité, avec deux élus (contre une PS, un PLR et un Le Centre). Vanessa Cardoso

«Un mini-tsunami», lâche le syndic sortant Alain Grangier. En fait, c’est véritablement une révolution qui a eu lieu ce dimanche à La Tour-de-Peilz: la Ville, qui n’a jamais connu pareille couleur politique, a basculé à gauche avec l’élection d’Élise Kaiser (Les Verts), Sandra Glardon (PS) et Vincent Bonvin (Les Verts).

«Même si les partis de droite ont verdi leur discours, je suis content que les électeurs ne s’y soient pas trompés.» Vincent Bonvin (Les Verts), élu ce dimanche à la Municipalité de La Tour-de-Peilz

Ce trio s’était déjà placé en tête au 1er tour. La remontada du PLR n’a donc pas eu lieu. «Au contact de la population, nous croyions de plus en plus en nos chances de succès, car les citoyens nous disaient qu’ils voulaient du changement, se réjouit Vincent Bonvin. Même si les partis de droite ont verdi leur discours, je suis content que les électeurs ne s’y soient pas trompés.»

Les trois vainqueurs soulignent que Lyonel Kaufmann, syndic entre 2011 et 2016 (lorsque le PS avait réussi à placer deux élus à la Municipalité), leur avait prédit la victoire. Pourquoi était-il si confiant? «Parce que l’alliance de gauche présentaient deux femmes et deux hommes, que les profils étaient variés et jeunes.» Dominique Vaucoret (arrivé 7e) reste sur la touche «sans regret: il est clair que j’étais le moins connu».

L’effet femme a assurément joué: Élise Kaiser et Sandra Glardon devancent de respectivement 211 et 150 voix leur colistier Vincent Bonvin. «Mais également l’effet Vert, souligne Élise Kaiser: nous sommes tous les trois élus avec plus de 50% des suffrages. C’est historique et nous remercions les électeurs qui ont voulu le changement. Nous nous réjouissons de commencer à travailler ensemble, dans un esprit de cohésion.»

À voir les accolades entre l’actuel syndic PLR, Alain Grangier (réélu à la 4e place), et les vainqueurs du jour, cette future collaboration semble bien emmanchée. «Cela ne fait aucun doute, souligne-t-il. Il ne faut pas oublier que j’ai siégé comme député aux côtés d’Isabelle Chevalley», avant la création des Vert’libéraux.

Son colistier, le centriste sortant Jean-Pierre Schwab, est également élu pour 20 voix, au détriment du sortant Olivier Wälchli (PLR). «J’étais préparé à être 5e ou 6e, constate Jean-Pierre Schwab. Déjà en 2016, je suis passé à la raclette, mais, comme pour un examen universitaire, l’important est de réussir.»

Comment analyser cette défaite du PLR, qui perd deux sièges de municipaux dans un fief de droite? Le plan général d’affectation (PGA) a-t-il joué un rôle auprès d’électeurs contrariés par la densification? «Bien sûr, répond Alain Grangier. Sur dix choses, même si on en fait neuf bien, les gens se souviendront de celle qui n’a pas joué.»

«Cette campagne du parti cantonal a peut-être produit un contre-effet.» Alain Grangier, syndic PLR sortant, réélu dimanche

Le parti ne paie-t-il pas aussi d’être parti au 2e tour à quatre au lieu de trois, avec une campagne d’entre-deux tours du PLR semblant mettre de côté leur allié centriste? «Ces remarques sont pertinentes, répond Alain Grangier. Mais il n’y avait aucune volonté de notre part d’écarter Jean-Pierre Schwab. Cette campagne du parti cantonal a peut-être produit un contre-effet.»

Bientôt une syndique de 31 ans?

Alain Grangier annonce d’ores et déjà qu’il renonce à briguer la syndicature, mais estime que la place est toute désignée pour Sandra Glardon, «pour qui j’ai eu un coup de cœur et qui a fait une excellente présidence du Conseil communal». «Je ne m’avance pas, répond cette dernière. Nous devons déjà fêter cette victoire et les discussions se feront ensuite.»

Malgré son jeune âge (31 ans), Élise Kaiser est pourtant la mieux placée pour devenir syndique: non seulement elle est arrivée première des deux tours, mais de plus son parti a décroché deux sièges à la Municipalité (contre une PS, un PLR et un Centre). À l’issue de la proclamation des résultats, Alain Grangier lui a cependant déclaré qu’elle manquait de «bouteille: en toute sympathie, tu crois être prête, mais tu risques de te griller.»

«Il y a différentes manières d’endosser le costume de syndique: être porte-parole de l’Exécutif, bien sûr, mais sans forcément tout prendre sur soi, et au contraire en partageant et en s’appuyant sur les compétences des collègues municipaux et de l’administration communale.» Élise Kaiser (Les Verts) élue à la Municipalité de La Tour-de-Peilz

Cette dernière s’inscrit en faux: «Je ne suis pas si novice, puisque je connais très bien les rouages administratifs cantonaux et communaux. Et il y a différentes manières d’endosser le costume de syndique: être porte-parole de l’Exécutif, bien sûr, mais sans forcément tout prendre sur soi, et au contraire en partageant et en s’appuyant sur les compétences des collègues municipaux et de l’administration communale.»