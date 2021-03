Élections communales – La Tour-de-Peilz Libre veut renaître de ses cendres Parmi les 15 candidats, 13 sont nouveaux. Une situation générant des tensions au sein du groupe: un membre est allé jusqu’à insulter la présidente. Stéphanie Arboit

Affiche de campagne de La Tour-de-Peilz Libre.

Plus de 2000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux voient comment Viviane Huber se démène pour le sport sur la Riviera – parmi de nombreux exemples, zumba pour les enfants ou Urban Training (sous l’égide de la Ville de Vevey). À 45 ans, sans expérience politique, elle est candidate à la Municipalité pour La Tour-de-Peilz Libre (LTPL), aux côtés de Marc Wüthrich.

Prof de sport et directrice de sa salle, alors que d’autres se contentaient de fermer leurs portes pendant le Covid, Viviane Huber a cherché des solutions, donnant – en plus des Zooms – des cours pour 4 personnes en extérieur sous tente, ou organisant des sorties à raquettes. «Ce n’est pas rentable, mais il fallait faire preuve de réactivité et de combativité.»

«En comparaison de tout ce qui est mis en place à Vevey avec le sport pour tous, où les grands-parents participent avec leurs petits-enfants, l’offre est pauvre à La Tour-de-Peilz.» Viviane Huber, candidate à la Municipalité pour La Tour-de-Peilz Libre

Ses projets si elle est élue: «En comparaison de tout ce qui est mis en place à Vevey avec le sport pour tous, où les grands-parents participent avec leurs petits-enfants, l’offre est pauvre à La Tour-de-Peilz. Il y a une large palette d’activités ludiques et intéressantes à mettre en place (des cours photos sur smartphones ou des tournois d’échecs intergénérationnels par exemple) dans un espace à créer. Cela réduira les incivilités et offrira aussi un soutien aux parents.»

De son côté, Marc Wüthrich a siégé trois ans au Conseil avant de démissionner en août 2019 pour s’installer au Japon. Sur place, le Covid en a décidé autrement pour le banquier de 41 ans, actuellement en recherche d’emploi.

«Je continuerai à batailler pour des transports publics plus performants.» Marc Wüthrich, candidat à la Municipalité pour La Tour-de-Peilz Libre

Lors de son passage au Conseil, Marc Wüthrich a rendu possibles l’augmentation de la fréquence de certains bus (ligne 203) et la création d’une nouvelle ligne (la 209). «J’avais proposé d’utiliser les bus qui voyageaient à vide tôt le matin et le soir pour des passagers en direction ou en provenance de la gare de Vevey», rappelle-t-il.

S’il est élu? «Je continuerai à batailler pour des transports publics plus performants: les liaisons avec Blonay doivent être améliorées et la cadence des trains régionaux accélérés doit être augmentée, de même que la capacité des rames.» Parmi ses autres priorités, mener une réflexion sur l’assainissement des finances et suivre de près les rénovations du château, cheval de bataille pendant cette législature de la présidente LTPL, Anne-Marie Arnaud.

Des insultes et «un comportement inacceptable»

LTPL est apparue sur l’échiquier en 2016, d’abord alliée au PBD, pour 4 sièges acquis. Seule Anne-Marie Arnaud est encore au Conseil pour LTPL. Pour ces élections, LTPL présente 15 candidats. Repartir de zéro génère de très grosses tensions. Un membre «a insulté» et «a eu un comportement inacceptable» envers la présidente, constatent deux personnes, «déçues» de la tournure des événements. «Je souhaite garder le groupe uni malgré les dissensions», affirme Anne-Marie Arnaud.