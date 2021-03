La Tour-de-Peilz

Un scénario digne de Kaamelott

À propos de l’article intitulé «Obsolète» et «trop pointu», le Musée suisse du jeu est la cible de critiques» («24 heures» du 11 mars 2021).

L’article fait un tour d’horizon des symptômes les plus évidents du mal qui mine depuis des années le Musée suisse du jeu. Par une singulière coïncidence, l’article paraît à peu près en même temps qu’est distribué le «Magazine du Musée national suisse» dont un des trois titres en couverture est «Games». On y apprend qu’il y aura cet été au Château de Prangins une exposition temporaire sur les jeux vidéo et que s’y tiendra un tournoi d’«e-sport Hearthstone» le 21 mars prochain. Depuis au moins deux saisons, la «Maison d’Ailleurs» à Yverdon avait déjà su attirer un public très jeune et enthousiaste avec des expositions thématiques très attractives et portant sur des thèmes proches ou similaires. Ces initiatives occupent le terrain fort opportunément, mais ils ferment la porte à leur concurrent. Ce n’est pas un fumeux concept «scénographique» dont on affublera cet ensemble vide qui va le tirer d’affaire. Les sponsors, qui ont aussi des experts, ne se pressent du reste pas «pour en être».