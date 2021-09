Théâtre – La Tour vagabonde déroule ses classiques Durant un mois, le théâtre élisabéthain se sédentarise à La Tour-de-Peilz et ouvre en grand les vannes du théâtre et de la musique. Francois Barras

La perfide Milady, les ferrets de la reine, les sournoiseries de Richelieu, D’Artagnan et les autres: tous sont réunis par la C ie Les Exilés et la C ie Confiture pour dix représentations jusqu’au 3 octobre. VQH

Il y a du Vilar, du Molière et du Shakespeare à l’enseigne de La Tour vagabonde – pas les plus mauvais des mentors. Le théâtre pour tous du premier, l’itinérance vers le public du second, l’architecture ronde, haute et intimiste pour le dernier et son fameux Théâtre du Globe élisabéthain, qui fit découvrir au XVIIe siècle les pièces de l’Anglais à un public au plus près des acteurs.

Esprit de décloisonnement

Érigé sur ce modèle et dans cet esprit de décloisonnement et de découverte, le bâtiment nomade de bois et de toile, avec ses trois étages capables d’abriter 280 spectateurs, s’était posé une première fois en 2018 à La Tour-de-Peilz. Le Festival de la Tour garde ses ambitions bisannuelles malgré l’année blanche du Covid: voici proposé cette année le riche programme qui aurait dû se jouer l’été dernier, soit un marathon quotidien de théâtre et de musique dans l’enceinte et sur les abords de la tour, installée au quai Roussy, au lieu-dit jardin de l’Oyonne.

Richelieu & Co.

La pièce maîtresse, «Les trois mousquetaires» selon la Cie les Exilés et la Cie Confiture, fera le fil rouge (Richelieu) du festival. Dumas cohabitera avec de l’impro, des lectures, des spectacles pour enfants, de la comédie venue des arts de rue et du cirque, etc. Avec le seul en scène autobiographique de Jacques Weber, des variations sur «Don Quichotte» et «Cyrano de Bergerac», des pièces à succès comme «Le prénom», etc. Dès vendredi, un week-end tout en musique (Aliose, Marina Kaye, Stephane) ouvre ce mois culturel.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.