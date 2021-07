Suisse – La tournée du cirque Knie lancée par Bastian Baker à Rapperswil Le cirque Knie a lancé jeudi soir à Rapperswil-Jona (SG) une tournée 2021 raccourcie en raison du coronavirus, intitulée «manège libre». Le chanteur romand Bastian Baker est l’invité vedette du spectacle. La troupe fera halte à Genève et à Lausanne en septembre.

Bastian Baker accompagnait en musique des numéros d’artistes. KEYSTONE/WALTER BIERI

La première s’est déroulée dans le fief saint-gallois de la famille Knie à guichets fermés malgré les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19, a déclaré une porte-parole du cirque Knie. Quelque 2300 spectateurs ont pu assister au spectacle.

Seules les personnes vaccinées, guéries du Covid-19 ou testées négativement et pouvant présenter un certificat sanitaire sont autorisées à suivre le spectacle. À Rapperswil, les spectateurs pouvaient se faire tester sur place. Le cirque envisage également de proposer des tests dans d’autres villes de la tournée.

Loopings à moto

Le chanteur et guitariste lausannois Bastian Baker, qui fête son 10e anniversaire sur scène et qui rêvait de se produire sur la piste du cirque depuis son plus jeune âge, a ouvert le spectacle avec l’un de ses grands succès. Il a ensuite exécuté des tours de plus en plus difficiles pendant les deux heures et demie du spectacle.

La touche comique du spectacle a été apportée par le duo Full House. KEYSTONE/WALTER BIERI

La touche comique du spectacle a été apportée par le duo Full House. En Suisse romande, ce sera le mime Peter Shub qui assurera ce rôle.

Parmi les autres numéros figuraient les funambules colombiens The Gerlings, les loopings et cascades à moto des Helldrivers dans une sphère en acier de six mètres de diamètre, les acrobates Fratelli Errani, le lancer de couteaux et le tir à l’arc du duo Double Risk ou encore les chorégraphies acrobatiques de Circus Theater Bongo.

Après Rapperswil, le cirque Knie fera halte à Berne (4 au 22 août), Genève (27 août au 19 septembre), Lausanne (22 septembre au 10 octobre), Zurich (15 octobre au 8 novembre), Saint-Gall (11 au 22 novembre) et Lucerne (3 au 31 décembre).

Le cirque Knie a présenté un traditionnel spectacle hippique. KEYSTONE/WALTER BIERI

Des clarifications sont en cours pour savoir si la tournée peut être prolongée en janvier 2022. «Si cela est possible, nous envisagerons également le Tessin», a déclaré la porte-parole.

La tournée 2020 n’a duré que sept semaines. Coronavirus oblige, la première n’a pu avoir lieu qu’au début du mois de septembre. Le spectacle s’est arrêté après seulement 65 représentations dans quatre villes alémaniques.

Le cirque Knie a débuté sa tournée 2021 jeudi soir à Rapperswil (SG). Dès la fin août et jusqu’en octobre, il sera d’abord à Genève puis à Lausanne. KEYSTONE/WALTER BIERI

ATS

