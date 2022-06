Automobilisme – La Toyota No 8 de Sébastien Buemi décroche la pole au Mans Le bolide du Vaudois Sébastien Buemi a décroché jeudi la pole position des 24 Heures du Mans dans les derniers instants de l’hyperpole. AFP

Le Vaudois Sébastien Buemi dans la Toyota GR010 Hybrid Hypercar WEC. AFP

La Toyota No 8 du Néo-Zélandais Brendon Hartley, du Vaudois Sébastien Buemi et du Japonais Ryo Hirakawa a décroché jeudi la pole position des 24 Heures du Mans, dans les derniers instants de l’hyperpole.

Le constructeur japonais confirme son statut de favori de la course, dont le départ sera donné samedi à 16h00, en plaçant en première ligne sa deuxième hypercar, la Toyota No 7, victorieuse l’an passé.

C’est au dernier tour qu’Hartley est parvenu à boucler le circuit de la Sarthe avec le meilleur temps, en 3 min 24 sec 408/1000, devant sa voiture soeur pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi (3 min 24 sec 828/1000), poleman l’an passé.

Meilleur chrono pour Hartley

Le Kiwi a aussi réussi le meilleur chrono depuis le début de la 90e édition des 24 Heures du Mans lors de cette hyperpole, qui réunissait les six véhicules les plus rapides de chaque catégorie lors de la première séance de qualifications.

Là-encore, la Toyota a acquis sa place en première ligne juste avant que le drapeau à damier apparaisse, alors que l’hyperpole était dominée par l’Alpine du Brésilien André Negrao et des Français Matthieu et Nicolas Lapierre. Ce dernier a surpris en établissant le temps de référence pendant vingt minutes, après des essais pourtant décevants pour l’écurie française.

Troisième avec 3 min 24 sec 850/1000, l’Alpine débutera tout de même en deuxième ligne, un moindre mal.

En revanche, l’écurie Glickenhaus a de quoi être déçue, car ses deux véhicules ont fait les pires temps de la catégorie reine des hypercars alors qu’ils ont souvent été les plus rapides lors des essais. La No 709 commencera donc en deuxième ligne tandis que la 708 entamera la course en troisième ligne.

Aucune des hypercars n’est allée aussi vite que Kobayashi l’an dernier, qui avait affolé les chronos en 3 min 23 sec 900/1000.

La WRT No 31 a été la plus rapide de la catégorie LMP2 et a obtenu sa place aux côtés de la Glickenhaus N.708.

Comme lors de la troisième séance d’essais libres disputée dans l’après-midi, la Corvette No 64 a terminé en tête de la catégorie LMGTE Pro, en douzième position.

Dans la catégorie LMGTE Am, l’AF Corse No 61 a tiré son épingle du jeu et entamera la course mythique en 18e position.

