Ciné-concert exceptionnel – La tragédie de «La roue» s’achève en beauté Restauré, le film fleuve d’Abel Gance révèle enfin ses fulgurances lyriques. Dernière projection à Mézières dimanche

Matthieu Chenal

Le dernier jour de Sisif devenu aveugle (Séverin-Mars), veillé par sa fille adoptive Norma (Ivy Close) à la fin de «La roue» d’Abel Gance. FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ

Entre l’enfer des gueules noires enfournant le charbon des locomotives et les glaciers sublimes, entre les bistrots de cheminots avinés et les palaces de Chamonix, le bonheur et le malheur zigzaguent sans raison. Déchiré entre ces univers extrêmes, Sisif se débat contre un destin implacable où se mêlent l’injustice, la générosité, l’ardeur au travail, la jalousie, la misère et l’amour impossible.