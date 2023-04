Une trentaine en 2016, une soixantaine en 2019 et une centaine en 2022. Le nombre de victimes de traite et d’exploitation suivies par l’association Astrée depuis sa création ne cesse d’augmenter. Est-ce à dire que Vaud devient un triste eldorado en la matière? Non, les victimes étaient déjà là, simplement on ne mettait pas tout en œuvre pour les voir (deux ou trois cas détectés chaque année avant la création d’Astrée).

En fondant l’association, en la subventionnant à hauteur de 308’000 francs annuels et en réglant les frais d’accompagnement et d’hébergement (près d’un million de francs en 2021), le Canton de Vaud confirme qu’il se tient aux côtés des victimes, là où d’autres acceptent de chercher peu et donc de ne pas trouver.

Dans une étude publiée en début d’année, la directrice d’Astrée, Angela Oriti, dresse un «état des lieux des services de protection pour les victimes de traite en Suisse latine». Genève, Berne et Vaud sont les plus en avance en détectant des dizaines de cas tandis que le Valais, Fribourg et le Jura ferment la marche avec respectivement cinq, trois et un cas identifiés sur les trois dernières années.

Le maigre volume de victimes détectées dans ces cantons est d’autant plus problématique que le ratio entre victimes identifiées, plaintes déposées et condamnations prononcées reste faible. En 2021, Astrée annonçait par exemple trois condamnations pour 46 procédures pénales en cours.

La proactivité vaudoise se heurte notamment à la définition de la traite dans le Code pénal suisse, jugée par les associations «moins précise et plus restrictive» que dans le droit européen.

Certaines volontés politiques ont beau être fortes, les disparités cantonales et internationales freinent toujours la lutte contre les phénomènes de traite. Pour les auteurs, ce n’est peut-être pas l’eldorado mais ça reste très rentable.

