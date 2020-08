Dossier à l’enquête – La transformation du collège en café passe son examen L’administration ayant récemment déménagé des lieux, Henniez soumet à l’enquête la réaffectation de son collège. Sébastien Galliker

Un tea-room et trois appartements seront aménagés dans l’ancien collège d’Henniez. SEBASTIEN GALLIKER

«Nous souhaitons éviter que le village ne devienne une cité-dortoir. Pour y remédier, nous avons récemment mis en place une société de développement. Et la Municipalité estime que créer un tea-room avec dépôt de poste et petite épicerie de produits du terroir permettra d’amener de la vie dans la localité». Nouveau municipal responsable des Bâtiments de la commune d’Henniez, Michel Nicolet se réjouit de voir le dossier de la réaffectation du collège suivre son cours. Depuis vendredi, la transformation des lieux en appartements et café est à l’enquête publique.

Un dossier sur lequel la Municipalité planche depuis des mois. En effet, le crédit d’étude relatif à ces travaux avait été avalisé en décembre 2017 par le Conseil général. Ceux-ci allaient de pair avec la rénovation de la salle communale voisine du Closalet, où l’administration communale est relogée dans une annexe depuis le début de l’année. Bâti en 1841, mais n’accueillant plus d’élèves depuis plus de dix ans, le collège peut ainsi être réaménagé.

Charge financière supportable

Devisé à 1,5 million de francs, le projet prévoit un appartement de 4,5 pièces à l’étage et deux de 3,5 dans les combles, en plus du café. Par le biais de deux crédits d’investissements, le Conseil général a déjà accordé 2,05 millions de francs à son exécutif pour réaliser les aménagements du Closalet (900’000 fr.) et réaffecter le collège. Il faudra donc passer par un crédit complémentaire pour lancer le chantier. La charge financière restera toutefois supportable pour les finances communales, compte tenu de revenus locatifs estimés de l’ordre de 80’000 francs par année.

Si tout se passe comme prévu, le centre du village d’Henniez pourrait revivre dès la fin de l’été 2021. «Après obtention du permis de construire, l’idée est de s’occuper des façades et de l’assainissement du bâtiment jusqu’à Noël, puis de réaliser les aménagements intérieurs en début d’année prochaine», présente l’édile de la commune connue pour ses sources minérales. Des aménagements réalisés de concert avec le futur tenancier des lieux, la commune ayant déjà trouvé la perle rare.