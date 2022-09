Métiers d’avenir – La transition énergétique manque de cerveaux et de bras Le besoin est immense, mais les futurs ingénieurs, techniciens en énergie et ouvriers du bâtiment manquent. Des filières à revaloriser d’urgence. Fabien Lapierre

La Confédération vise la production de 33,6 térawattheures d’électricité photovoltaïque en 2050, contre seulement 3,9 actuellement. KEYSTONE

La pénurie énergétique à venir en expose une autre. Cette crise démontre la nécessité d’accélérer la transition vers une production d’électricité et de chaleur tant indigène que renouvelable. Or, les secteurs de l’énergie et du bâtiment peinent à recruter, que ce soient des ingénieurs capables de concevoir et d’implémenter des technologies vertes ou des techniciens en mesure de les installer et de rénover le parc immobilier.