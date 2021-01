Économie vaudoise – La transition numérique met la pression sur l’emploi La digitalisation de l’économie s’est accélérée avec la pandémie. Pour le Canton, il s’agit désormais d’accompagner cette mutation. Alain Detraz

Pour le Canton, les domaines de formation nécessaires à la transition numérique sont l’informatique, la santé la technique et l’ingénierie. Statistique Vaud Il s’agira aussi de tirer des ponts entre les entreprises traditionnelles et les petites structures novatrices. Statistique Vaud L’informatique, la santé et l’ingénierie devraient bénéficier de la digitalisation, au détriment du commerce, de l’industrie et du secteur de la finance et des assurances. Statistique Vaud 1 / 3

Le virage numérique prend forme dans le canton de Vaud. Ce sont les Statistiques vaudoises qui le constatent à l’occasion de leur 50e anniversaire. Dans son dernier numéro «Prospectif», l’organe cantonal anticipe les changements que va irrémédiablement apporter la digitalisation de la société. C’est notamment sur le marché du travail que résident les enjeux liés à ce changement. Et si ce dernier peut susciter des craintes, les chiffres analysés par le Canton semblent plutôt rassurants. Mais, pour le conseiller d’État Pascal Broulis, il s’agira d’accompagner cette évolution.

«Télétravail, commerce en ligne: la pandémie a clairement accéléré la transition numérique», constate le conseiller d’État à la tête des Finances vaudoises en présentant, lundi, le dernier flash statistique. Les chiffres officiels dont il dispose dépendent des statistiques fédérales. Ils datent de 2018 – soit bien avant la pandémie – mais la tendance est là. Ainsi, il existait encore 42% de ménages non connectés à internet en 2002, contre quelques pour-cent à peine aujourd’hui. Dans le monde du travail, l’impact est le même: 87% des Suisses actifs travaillaient sur ordinateur en 2019 et un quart d’entre eux a modifié son activité avec l’introduction d’un nouvel outil numérique.

Un demi-siècle de statistiques Afficher plus Les statistiques vaudoises auraient dû être célébrées dignement pour leur 50e anniversaire. Le coronavirus repousse, pour l’heure, les festivités au mois de septembre. Reste que les chiffres analysés dans le canton, mais fournis par les statistiques fédérales, constituent un outil important d’aide à la décision. Pascal Broulis le rappelait ce lundi en conférence de presse. L’organe publie en effet son Annuaire statistique, une véritable «Bible» regorgeant d’informations. Mais le Canton s’est également doté d’une Section prospective, qui analyse les tendances chiffrées afin d’en tirer des scénarios d’évolutions à venir. Il s’agit en effet d’identifier les tendances et les enjeux, ainsi que la marge de manœuvre de l’État face à ces évolutions. «C’est un outil qui alimente les décisions stratégiques des autorités», souligne Pascal Broulis.

Alors que faire de ce constat? Le Canton se veut rassurant. Si les évolutions technologiques ont toujours fait craindre des pertes d’emplois, il se trouve que ces dernières années ont vu le marché du travail progresser de 30%, entre 2001 et 2018, alors que l’économie vaudoise se spécialise toujours plus dans le secteur des services, avec un recul «relatif» du secteur secondaire et primaire. En gros, l’emploi a suivi l’évolution démographique vaudoise, dont la population est passée de 615’000 à plus de 800’000 en vingt ans.

Formation continue

La transition numérique devrait se poursuivre et le Canton table sur une évolution de l’emploi qui se situe entre –5 et +5% à l’approche de 2030. «Il faudra permettre à la population de se former à cette évolution», note Carole Martin, cheffe de projet de la Section prospective et aide à la décision de Statistique Vaud. Pour les autorités, cette transition numérique nécessitera, pour la population, de se former tout au long de son parcours de vie pour suivre un rythme de changement toujours plus rapide. Pour l’emploi, les compétences technologiques, ainsi que sociales et émotionnelles, seront toujours plus recherchées. «Mais il y a aussi des professions vouées à disparaître malgré une excellente formation, comme les radiologues», dit Carole Martin.

«Il ne faut pas que l’outil numérique devienne un outil de contrôle.» Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures

Pour garantir la compétitivité des entreprises vaudoises, les PME (99% des entreprises) devront s’adapter à ce virage. Quant aux employés, le Canton anticipe une mobilité professionnelle plus importante, avec une alternance entre emploi et non-emploi, qui nécessitera notamment des adaptations légales, comme la loi sur le travail ou celle régissant le chômage, qui n’encourage pour l’heure pas la reconversion professionnelle.

Quant à l’impact de la pandémie, Pascal Broulis remarque la tendance de certains États à «reprendre la main sur la population». «Il ne faut pas que l’outil numérique devienne un outil de contrôle, dit-il. C’est pour cela aussi qu’il faut former les gens.»