Carte blanche - La transparence conçue en vase clos

Le Grand Conseil vaudois vient de sceller un compromis a minima pour la transparence du financement de la vie politique. Le gouvernement, qui a rédigé la proposition initiale, s’en accommode. La révision de la loi sur l’exercice des droits politiques a commencé il y a un peu plus d’un mois. Elle contient un nouveau et bref chapitre spécialement dédié à cette fameuse transparence.

C’est nouveau pour la vie politique vaudoise. Jusqu’à présent, n’importe qui, n’importe quelle entreprise, n’importe quel lobby pouvait financer n’importe quel pan de l’activité politique cantonale ou communale, tout en restant à l’abri des regards. Le lourd rideau de la confidentialité restait bien fermé. L’État, les citoyens n’avaient pas le droit d’y mettre leur nez. Dorénavant, il y a une obligation légale de publication de certaines informations. Le rideau s’entrouvre. Dans la plupart des cantons voisins, la lumière avait déjà jailli avant.

«Le bon peuple continuera à n’avoir qu’une vue très partielle sur les ressources des acteurs politiques.»

Mais mollo, sur Vaud! Les règles ne seront pas trop pénibles. Pour les élections, les partis politiques et comités de campagne ne seront pas obligés de présenter publiquement leurs budgets et les listes des donateurs. Ainsi, au début d’une campagne électorale, les citoyens ne sauront rien des moyens engagés. Ces publications pourront toujours se faire, mais sur une base volontaire, comme aujourd’hui. Ainsi le bon peuple continuera à n’avoir qu’une vue très partielle sur les ressources des acteurs politiques.

Imaginez que vous êtes au supermarché un samedi. Vous hésitez entre plusieurs paquets de biscuits. Vous en avez vu les publicités tout au long de la semaine. Arrivé au bon rayon, vous examinez les étiquettes, mais vous n’y voyez rien d’autre que le nom des marques. De quoi le produit se compose-t-il? Ce n’est pas écrit. C’est seulement le surlendemain que vous aurez le droit de le savoir en allant zyeuter le site web du supermarché.

Pour les élections en terre vaudoise, ça serait un peu comme ça. Pas question de savoir ce que les partis s’apprêtent à dépenser pour vous convaincre. Cela ne fait pas partie du débat. Et c’est seulement bien après les élections que les comptes seront connus, avec la liste des donateurs en annexe. Une fois le match terminé. À froid. Dans l’indifférence postélectorale. Et qui contrôlera? L’administration se contentera d’une vérification formelle. Il faudra des gros doutes pour qu’une dénonciation pénale soit faite, et qu’un procureur y mette éventuellement son nez. Cela laisse une certaine marge. Les condamnations façon Sarkozy ne risquent pas de se multiplier chez nous.

Travail en vase clos

Certes, il y a d’autres nouveautés plus louables. La publication des noms des donateurs en fait partie, mais seulement à partir de 5000 francs (un conseil pour rester anonyme: donnez un peu moins…). Et pour les campagnes de votation, les protagonistes seront obligés de publier leurs budgets, pas seulement les comptes.

Parlement et gouvernement se gargarisent donc d’une «transparence» qui ne mérite que partiellement son nom. Il fallait s’y attendre: ils ont travaillé en vase clos, dans un entre-soi plutôt confortable. Dans le canton de Fribourg, tout au contraire, des garanties plus sérieuses de la transparence sont fixées dans la loi, et appliquées cette année pour la première fois. Une initiative des Jeunes socialistes y avait été acceptée par plus de deux tiers des votants. C’est donc sous la pression populaire que les règles ont été fixées chez nos voisins, et même pas sur fond de scandales. Autre pays, autres mœurs.

Jérôme Cachin Afficher plus Rubrique Vaud & Régions Patrick Martin

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.