Jeunes et vaccin anti-Covid – «La transparence est le meilleur remède contre la défiance»

Le Canton de Vaud recommande de vacciner les jeunes de 12 à 18 ans avec Pfizer plutôt que Moderna depuis ce vendredi après-midi 15 octobre. C’est le seul canton à avoir pris cette décision, basée dit-il sur des études internationales montrant des cas de risques d’inflammations cardiaques, soit myocardites et péricardites légèrement plus élevées avec le deuxième vaccin.

Elle se veut avant tout «un principe de précaution», a souligné le professeur Blaise Genton, chef de la campagne vaudoise de vaccination, à l’ATS ce vendredi matin. Il s’en explique.

Pourquoi cette décision alors que Swissmedic ne la recommande pas?

Les risques de développer une myocardite à la suite d’une injection de Pfizer ou de Moderna sont extrêmement faibles – bien plus faibles que le risque de développer une myocardite suite à un Covid. La balance risques / bénéfices penche donc toujours clairement en faveur de la vaccination. Néanmoins, au vu de certaines publications récentes de la communauté scientifique qui pourraient suggérer un risque légèrement plus élevé pour le Moderna que pour le Pfizer et dans le but de réduire encore les risques, le Canton recommande désormais aux personnes de 12 à 18 ans de se faire vacciner avec du Pfizer plutôt que du Moderna.