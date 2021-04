Conseil communal de Lausanne – La transparence vaut bien un rapport Suivant la demande du pétitionnaire Kyril Gossweiler, les élus ont insisté mardi pour que les écrits du Contrôle des finances soient plus accessibles. Lise Bourgeois

Le bien connu «citoyen actif» Kyril Gossweiler demandait une accessibilité sans obstacle pour le public aux rapports du Contrôle des finances de Lausanne. Vanessa Cardoso

Dans une pétition de mars 2020, signée de lui-même, le «citoyen actif» Kyril Gossweiler, a demandé que la Municipalité de Lausanne rende publics les rapports d’audit du Contrôle des finances de Lausanne (CFL), comme l’exige la loi cantonale sur l’information (Linfo).

Certains de ces rapports ont été portés au cœur de l’actualité récente, sur les démêlés du Centre sportif de Malley et, peu avant, sur ceux de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise. On se rappelle qu’ils n’ont pas été rapidement ouverts ni au public, ni aux conseillers communaux, suscitant la méfiance.

Achever d’abord

Depuis mars 2020, la Municipalité a pourtant changé sa directive sur le CFL et modifié deux articles qui précisent que les rapports sont publics, une fois «achevés». Ce qui n’est pas une conséquence de la pétition, a précisé la Municipalité lors de la séance de commission.

Mardi soir, la pétition examinée en plénum a suscité un début de discussion et les conseillers communaux ont fini par exiger à une confortable majorité (46 contre 21 avec 5 abstentions) que la Municipalité rédige un rapport-préavis sur la question, ce qui donnera lieu, plus tard à un débat et à un vote.

«La tenue d’un futur débat montrera que la demande du pétitionnaire est prise au sérieux.» Matthieu Carrel, PLR

Aujourd’hui encore, le site du CFL précise que les rapports «ne sont pas publics». Il s’agit d’une simple omission, puisque la nouvelle directive est désormais entrée en vigueur. Mais un point reste flou et sera vraisemblablement précisé. Les citoyens qui veulent lire les rapports doivent les demander. Or, une majorité du Conseil aimerait pouvoir les télécharger directement à partir du site, sans avoir à montrer patte blanche.

Pour la gauche radicale, les Vert’libéraux, le PLR, le PLC et l’UDC, la Municipalité doit préciser sa politique de transparence. «Cela aura le mérite de susciter un débat en plénum et de montrer que la demande du pétitionnaire est prise au sérieux», estime le PLR Matthieu Carrel. Le PLC Valentin Christe souhaite quant à lui que la Municipalité soit proactive et cesse de «compliquer l’accès aux rapports».

Représentant de la Municipalité au titre de président du Comité d’audit du CFL, le Vert Jean-Yves Pidoux fait valoir que la directive a déjà été changée et que sa nouvelle version datant de janvier 2021 prévoit que les rapports d’audits sont «finalisés» avant d’être diffusés. Il promet en outre que la Municipalité modifiera le libellé du site du CFL et rendra accessibles les rapports d’audits internes, selon une procédure qui permet aux services ou aux audités de se faire entendre avant la finalisation du rapport.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.