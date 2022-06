Sanctions russes – La traque des oligarques met la pression sur les ports francs Deux biens stockés dans des entrepôts douaniers ont fait l’objet d’une dénonciation. Pour Christian Dandrès (PS/GE), il faut changer les règles. Lise Bailat

Les Ports Francs et Entrepôts de Genève servent au stockage de marchandises non dédouanées, comme des œuvres d’art ou encore des grands crus. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Ils intriguent beaucoup à l’étranger. Le quotidien français «Le Monde» les qualifiait récemment de musées-bunkers. Il y a sept ports francs en Suisse, ces entrepôts de stockage pour marchandises non dédouanées en transit. Et Genève abrite le plus grand. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine et surtout les sanctions qui visent les avoirs des proches de Vladimir Poutine les placent sous le radar international.