Récit de 125 jours d’aventure – La traversée des Alpes à vélo de Nicolas Richoz Au guidon de son engin, le Palinzard de 28 ans a parcouru 210’000 m de dénivelé positif sur 9600 km, de Vienne à Savone. Un périple qu’il raconte dans un livre de 528 pages richement illustrées par ses soins. Pierre-Alain Schlosser

Nicolas Richoz a tiré un livre de son expérience. VQH

Quand Nicolas Richoz se lance dans un projet, il ne le fait jamais à moitié. Triathlète accompli, ce Palinzard de 28 ans n’est pas un sportif comme les autres. Il y a quatre ans, il devenait vice-champion du monde amateurs d’Ironman 70.3 (demi-distance) à Chattanooga (Tennessee). Alors, quand il a annoncé, il y a deux ans, qu’il s’attaquait à la traversée des Alpes à vélo, ça n’a pas surpris grand monde. Et pourtant.

Le périple de cent vingt-cinq jours l’a conduit de Vienne (Autriche) à Savone (Italie). À la force des mollets, cet ingénieur civil a aligné les cols, grimpant quelque 210’000 m de dénivelé et avalant 9600 km. De quoi alimenter les 528 pages d’un livre illustré de magnifiques photos parfois surprenantes, prises par lui-même. Celle du barrage Speicher Finstertal (Autriche), où les vélos de Nicolas Richoz et de sa compagne, Coralie (qui l’a accompagné durant deux mois), se noient dans les rochers, dissimulant le chemin. Ou encore celle de l’île de Bled, en Slovénie. La vue aérienne prise avec un drone offre un jeu d’ombres assez exceptionnel. Les lacets des différents cols et le tunnel du Parpaillon (France) offrent aussi des clichés déroutants.

D’ailleurs l’auteur n’a pas négligé son travail photographique. Au rythme d’«une heure de vélo, une heure de photo», il a pris pas moins de 50’000 images durant son aventure. Du lourd, comme l’ouvrage, qui pèse plus de 3 kg. Mais il fallait bien ça pour raconter son défi, qui nous emmène sur les 36 sections alpines de la SOIUSA (Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin).

Vélo volé au mont Ventoux

D’autant qu’il s’est passé plein de choses sur la route. Comme ce jour de novembre au mont Ventoux. Pas l’ombre d’une présence humaine aux alentours. Et pourtant Nicolas Richoz se fait voler son vélo et tout son matériel, hormis l’appareil photo et le trépied qui l’accompagnaient à ce moment. Il ne retrouvera jamais le voleur et devra retourner en Suisse pour se rééquiper. Chagriné davantage par la perte de deux jours d’images que par le matériel remplaçable, il poursuivra son aventure, grâce au concours d’inconnus venus lui porter assistance.

Avec une moyenne de 85 km parcourus chaque jour sur son engin de 20 kg, il a réussi un premier exploit. Le deuxième a été de conter son aventure et de nous emmener sur son porte-bagage virtuel.

