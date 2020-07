Projet à plus de 1 million – La traversée du village de Rennaz sera sécurisée et embellie Afin de mieux réguler le trafic au cœur du village et de le rendre plus sûr, les autorités lancent un vaste projet qui sera normalement finalisé à l’automne 2021. Christophe Boillat

La future traversée du village pourra permettre notamment de légaliser la zone 30 et sera pourvue d’un revêtement tout neuf. Chantal Dervey – Archives

La Municipalité de Rennaz se lance dans un des grands projets de la législature: la traversée du village. L’idée date de la construction de la H144 et vient désormais à point nommé, alors que le Centre hospitalier et l’Espace Santé sont ouverts. L’enquête publique se déroulera du 21 août au 19 septembre. Le préavis pour l’octroi du crédit de construction – entre 1,2 et 1,5 million de francs – sera présenté au Conseil général cet automne. Une séance d’information sera donnée aux villageois le 1er septembre.