Saint-Légier – La traversée du village est fermée au trafic L’axe, porte nord de la Riviera et voie d’accès à l’autoroute à Vevey, est en voie de requalification. Il sera en partie rouvert en avril. Claude Beda

Le chantier se déroulant entre le Café de la Place et l’ancienne laiterie, les automobilistes sont désormais contraints d’utiliser les itinéraires de délestage. Claude Béda

Depuis lundi, la route des Deux-Villages, à Saint-Légier, est complètement fermée au trafic jusqu’au 4 avril en raison de travaux. Il s’agit d’une phase cruciale de la requalification de cette traversée de village, porte nord de la Riviera et voie d’accès directe à l’autoroute à Vevey. Le chantier se déroulant entre le Café de la Place et l’ancienne laiterie, les automobilistes sont désormais contraints d’utiliser les itinéraires de délestage, route du Tirage, chemins des Boulingrins et de Chamoyron. Les piétons ont toutefois accès à toute la zone.