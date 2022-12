Grand Conseil vaudois – La trépidante saga des chauffages électriques touche à sa fin Le remplacement des radiateurs électriques divise gauche et droite dans un match à rebondissements. En filigrane: l’avenir des systèmes à gaz et au mazout. Vincent Maendly

Le conseiller d’État Vassilis Venizelos défend le décret gouvernemental en sa qualité de chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité. ARC/Jean-Bernard Sieber

C’est le débat parlementaire le plus haletant de ce début de législature. Abstraction faite du budget, et encore. Quel sort réserver aux chauffages électriques, qui alimentent plusieurs milliers de logements dans le canton de Vaud? Les velléités politiques de contraindre les propriétaires concernés à remplacer leur système – par une pompe à chaleur si possible – remontent à une décennie. Mais le dossier a traîné. Le voici enfin entre les mains des députés. Les débats, qui ont commencé en novembre, sont tendus et les votes ultraserrés. Tout va se jouer lors du troisième et ultime débat qui pourrait se tenir cette semaine. Récapitulons et décryptons.