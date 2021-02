Escroqueries à l’assurance – La tricheuse est-elle malade ou criminelle? Accusée d’une série de fraudes et d’avoir orchestré son propre enlèvement, une quadragénaire questionne la justice. Sa place est-elle à l’asile, en prison ou à la maison? Flavienne Wahli Di Matteo

La Cour correctionnelle du Tribunal de Lausanne doit statuer sur le sort d’un couple prévenu d’escroquerie par métier. Odile Meylan VQ/Édipresse

«C’est du lourd qu’on a là!» L’avocat de l’accusée, Frank Tièche, l’affirme: sa cliente sort du lot. La mère de famille qui comparaît depuis lundi à Lausanne, accusée d’une série de fraudes à l’assurance et d’avoir organisé son propre enlèvement (voir «24 heures» de mardi), est-elle une criminelle ordinaire ou une femme souffrant d’une pathologie mentale?

Au second jour de son procès, son défenseur a plaidé un «cas spécial nécessitant une solution spéciale»: «Elle est fondamentalement convaincue qu’elle n’a rien fait. Ses aveux au premier jour d’audience ont été un coup de théâtre. Mais même là elle admet ses torts sans les admettre et arrive à nous dire qu’elle a inventé son enlèvement et en a énormément souffert! Le Tribunal a bien vu que quelque chose ne tournait pas rond.»