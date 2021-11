Lutte contre le coronavirus – La troisième dose bientôt ouverte à tous? Alors que la pandémie connaît un nouveau regain, les spécialistes estiment que l’ensemble de la population devrait recevoir un «booster». Lucie Monnat

Le président de la Confédération, Guy Parmelin, est convaincu qu’il faut étendre au plus vite la troisième dose à l’ensemble de la population. KEYSTONE/Anthony Anex

Une partie des Suisses refusent ne serait-ce qu’une première dose de vaccin, une autre se presse pour obtenir la troisième. Lancée la semaine dernière, la grande campagne de vaccination de la Confédération n’a guère contribué à faire changer d’avis les sceptiques.

A contrario, dans les cantons de Genève et Vaud comme dans le reste de la Suisse, les personnes candidates au «booster», soit les plus de 65 ans et les personnes vulnérables, remplissent les plages de rendez-vous disponibles.