Vaccination contre le Covid-19 – La troisième dose est ouverte à tous dès ce vendredi Le Canton de Vaud a étoffé son dispositif avec notamment deux nouveaux centres à Aigle et Gland. Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

Image d’illustration. Keystone

Toutes les personnes de plus de 16 ans, vaccinées depuis au moins six mois, peuvent désormais s’inscrire pour recevoir une dose de rappel contre le Covid. Le Canton de Vaud annonce qu’il a suffisamment étoffé son dispositif pour proposer des créneaux horaires dès ce vendredi 10 décembre.

L’objectif est que «toutes les personnes éligibles puissent avoir été vaccinées d’ici à fin janvier 2022 au plus tard», ambitionne l’État de Vaud. Pour ce faire, il entend atteindre rapidement une vitesse de croisière de 60’000 doses hebdomadaires.

Le centre de Beaulieu-Lausanne est actuellement celui qui propose le plus de places. À partir du lundi 13 décembre, de nouveaux centres temporaires ouvriront à Gland et Aigle. La Canton précise également que «les 15, 16 et 17 décembre, la possibilité sera offerte aux habitantes et habitants des Diablerets et des environs de se faire vacciner sur place».

Il est toujours conseillé de s’inscrire via le site www.coronavax.ch même si la Hot-line vaccination demeure active au 058 715 11 00.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier l'actualité de la région lausannoise et contribue au suivi de l’actualité judiciaire. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.