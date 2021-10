Éditorial: Covid-19 - La troisième dose n’est pas un échec

J’espère côtoyer mes parents âgés le plus longtemps possible. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai adoré les serrer dans mes bras au printemps et je continue de les embrasser. Est-ce raisonnable, alors que les chiffres rappellent à la vigilance? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser. À commencer par les aînés eux-mêmes, dont certains tremblent à nouveau.

Lire aussi Abo Vaccination contre le Covid La troisième dose est-elle réellement utile? C’est vrai, des retraités sont décédés, tous vaccinés qu’ils étaient. Si la piqûre est essentielle dans cette pandémie, ce n’est pas une baguette magique. Et si la Suisse a la chance d’avoir les produits les plus efficaces du marché, la sécurité absolue n’existe pas. Cette vérité ne vaut pas uniquement dans la lutte contre le Covid. Deux injections contre la rubéole protègent à environ 85%. Ce chiffre dépasse 97% pour la rougeole, mais le vaccin contre la malaria, dont l’arrivée vient d’être saluée, ne réduit que de 30% les cas graves.

«Avec les vaccins, il faut se contenter d’un «autant que possible». Ce qui est déjà énorme! Parmi les plus âgés d’entre nous, ceux qui ont échappé à la polio ne l’ont probablement pas oublié.»

Avec les vaccins, il faut se contenter d’un «autant que possible». Ce qui est déjà énorme! Parmi les plus âgés d’entre nous, ceux qui ont échappé à la polio ne l’ont probablement pas oublié. Cette nécessité d’une troisième injection signe-t-elle un échec? Absolument pas. D’autres vaccins exigent plusieurs doses. Celui contre l’encéphalite à tiques, par exemple, en nécessite trois, suivies de rappels tous les dix ans. Et à ceux qui diront que d’autres produits fonctionnent sans rappel, il vaudrait la peine de demander s’ils savent s’ils sont encore protégés contre le tétanos…

Dans cette lutte contre le Covid, nous semblons découvrir les vaccins. Nous avons eu de nombreuses injections depuis notre enfance, mais les risques contre lesquels ils nous protégeaient semblaient lointains pour les bienheureux Suisses que nous sommes. Cette fois, la donne est différente. Et l’important n’est-il pas de protéger au mieux les aînés, surtout quand ce sont nos parents?

Caroline Zuercher est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2005. Elle couvre en particulier les sujets liés à la santé et à la politique de santé. Auparavant, elle a travaillé pour Swissinfo et Le Matin.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.