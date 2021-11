Point sanitaire Covid-19 – La troisième dose ouverte aux plus de 65 ans L’inscription est possible dès aujourd’hui à Genève. La semaine prochaine, les nouveaux vaccinés de tous âges seront tirés au sort pour gagner des expériences étonnantes. Répondez à notre sondage! Sophie Simon

Image d’archives. Laurent Guiraud

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 à Genève. Les personnes âgées de plus de 65 ans, et entièrement vaccinées depuis plus de six mois, pourront la recevoir dès la semaine prochaine. Certaines personnes souffrant de maladies chroniques peuvent aussi être éligibles, sur décision médicale. Pour s’inscrire, les seniors doivent se rendre sur la plateforme en ligne soignez-moi.ch ou téléphoner au numéro gratuit 0800 909 400.

Les autorités ont aussi communiqué sur les événements prévus dès lundi dans le cadre de la semaine nationale de la vaccination, du 8 au 14 novembre. Parmi les réjouissances, des expériences inédites qui seront offertes à toute personne qui recevra sa première dose la semaine prochaine par le biais d’un tirage au sort. Au catalogue de cette tombola particulière: un tour sur le lac avec la Police de la navigation, une descente en rappel avec la Brigade de sécurité publique, une balade sur le tarmac de l’aéroport en char piranha, la visite de l’abri anti-aérien du gouvernement ou le privilège d’allumer le Jet d’eau.

La population est aussi invitée à envoyer ses questions à vaccination@lemanbleu.ch dans le cadre d’une émission diffusée mercredi 10 novembre en prime time sur la chaîne locale. Alors le conseiller d’État en charge de la Santé, Mauro Poggia, accompagné de plusieurs spécialistes, répondront à ces interrogations citoyennes.

La médecin cantonale, Aglaé Tardin, a constaté, sans surprise avec la baisse des températures, une hausse du nombre de cas (80 à 100 par jour contre une cinquantaine lors du dernier point de situation) et du taux de positivité (5,5%, en prenant en compte les tests PCR et antigéniques). Une situation qui a des répercussions sur le nombre d’hospitalisations, même si les services ne sont pas – encore? – débordés.

Développement suit.

Tombola: quel lot préféreriez-vous? Une visite avec le vice-président du Conseil d'État de l'abri anti-aérien du gouvernement, enterré dans la Vieille-Ville Un tour sur le lac avec la Police de la navigation Une descente en rappel avec la Brigade de sécurité publique La conduite d'un char Piranha sur le tarmac de l'aéroport Une démonstration de la brigade des chiens Allumage du Jet d'eau Aucune de ces propositions * Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne).

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.