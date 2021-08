Transports publics lausannois – La Tuilière et les Plaines du Loup boostent le vieux terminus La modernisation du terminus de la Blécherette est soumise à l’enquête publique. Un nouveau quai sera aussi construit pour accueillir une nouvelle ligne en 2022. Laurent Antonoff

Lausanne, le 11.08.2021. L’arrêt de bus terminus de la ligne 1 Blécherette sera détruit prochainement. VANESSA CARDOSO

C’est un terminus de bus auquel nombre de Lausannois sont descendus – ou montés, c’est selon – déjà au moins une fois: celui des lignes 1 et 21 à la Blécherette. Pour se rendre au Service des automobiles et de la navigation, pour regarder les avions s’envoler à l’aéroport, pour reprendre sa voiture sur un des parkings herbeux du Comptoir Suisse, ou pour assister à un match de football au tout nouveau stade de la Tuilière. Et c’est justement en raison de ce nouvel aménagement sportif – et du développement du plateau de la Blécherette en général – que la Ville soumet ces jours, pour le compte des Transports publics lausannois, des travaux de modernisation du terminus.