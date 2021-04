Attentats djihadistes – La Tunisie en proie au démon du terrorisme Le pays est aujourd’hui le premier exportateur de jeunes partis pour le djihad. Et le lieu d’origine de nombreux auteurs d’attentats commis depuis 2011. Les raisons d’une dérive. Yves Thréard (Le Figaro)

Les funérailles de l’agente tuée vendredi dans un commissariat de Rambouillet par un ressortissant tunisien ont été célébrées jeudi 29 avril 2021. AFP

«Comme à chaque fois, en Tunisie, on est pris d’effroi à l’annonce d’un attentat terroriste en Europe: on prie Dieu pour que le présumé terroriste ne soit pas tunisien et on se cache la face jusqu’aux résultats de l’enquête policière. Et, presque systématiquement, on a droit au même verdict: le coupable est un terroriste tunisien…» Ainsi commence, samedi, l’article de Moncef Dhambri, sur le site d’informations en ligne Kapitalis. Depuis l’assassinat de la fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, les commentaires vont bon train dans les médias tunisiens. Entre colère et désespoir, une question revient là-bas, lancinante, douloureuse, terrifiante: pourquoi nous?