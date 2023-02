La catastrophe en graphiques – La Turquie n’a pas connu de séisme aussi grave depuis 84 ans Des cartes montrent l’ampleur des secousses dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie et les raisons pour lesquelles elles se sont produites. Yannick Wiget Mathias Lutz

La Turquie et la Syrie se retrouvent meurtries après les puissants séismes. AFP

Après les tremblements de terre dévastateurs dans la région frontalière turco-syrienne, le nombre total de personnes décédées a dépassé les 7000 mardi soir. Et le bilan ne cesse de s’alourdir. De nombreuses victimes ont été surprises dans leur sommeil par le premier et plus puissant séisme survenu tôt lundi matin à 4h17, heure locale. D’une magnitude de 7,8, il avait son épicentre près de la mégapole turque Gaziantep. Certaines fortes secousses ont été ressenties à plus de 200 kilomètres, ce qui correspond presque à la distance entre Saint-Gall et Genève.