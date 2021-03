Syrie – La Turquie riposte à une attaque dans des zones sous son contrôle La Turquie a riposté à des tirs de missiles ciblant des zones sous son contrôle dans le nord de la Syrie et provenant d’un aéroport sous le contrôle du régime syrien, a annoncé dimanche soir le Ministère turc de la défense sur Twitter.

Des véhicules de l’armée turque en Syrie en janvier 2021. AFP

«Des missiles tirés depuis l’aéroport de Kuweires à Alep, sous le contrôle du régime, ont visé des localités civiles, ainsi que des parkings de tankers de fioul dans les districts de Jarablous et d’Al-Bab en Syrie. Des civils ont été blessés», a affirmé le ministère.

Ankara a aussi déclaré avoir riposté à cette attaque en «tirant sur des cibles désignées», sans donner plus de précisions. Le ministère a partagé une courte vidéo montrant des tankers de fioul en feu sur Twitter.

Les autorités turques ont contacté la Russie pour demander l’arrêt des «tirs visant la région du «Bouclier de l’Euphrate» et des civils», a ajouté le ministère.

«Bouclier de l’Euphrate»

La Turquie a lancé une opération baptisée «Bouclier de l’Euphrate» en 2016, prenant le contrôle d’un territoire de plus de 2000 km2 dans le nord de la Syrie. Elle a visé le groupe État islamique et les Unités de protection du peuple kurde (YPG), alliées de Washington dans la lutte antijihadiste et qu’Ankara considère comme une extension syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une guérilla sur le sol turc.

L’opération a permis aux rebelles syriens appuyés par la Turquie de contrôler plusieurs villes dont Jarablous et Al-Bab. Début mars, des tirs de missiles sur des raffineries de pétrole près de Jarablous avaient fait quatre morts et 24 blessés. Les installations pétrolières dans les parties de la province d’Alep contrôlées par la Turquie ont fait l’objet d’attaques répétées ces derniers mois, bien que Moscou et le gouvernement syrien ne les aient pas revendiquées.

AFP