Escapade automnale – La Turquie se déguste sur les bords de la mer Égée Périple multiple à travers les ruines gréco-romaines de la cité d’Éphèse et les ruelles colorées de Çeşme, Alaçati, Dalyan et Sirinçe. Catherine Cochard

L’impressionnante façade de la bibliothèque de Celsus à Ephèse. GO TURKIYE

Et si l’Égée était la plus multiculturelle des mers intérieures de la Méditerranée? À mi-chemin, à l’ouest, entre l’Europe et la Grèce et, à l’est, l’Asie et la Turquie, elle brasse les cultures et l’histoire comme dans un grand chaudron. C’est à en perdre son latin! Ou son grec. Ou son turc?

Incendies ravageurs Désespoir sur l’île grecque d’Eubée, accalmie en Turquie La Turquie, justement. Quand on en parle en tant que destination balnéaire idéale, on a souvent tendance à ne penser qu’à sa côte turquoise entre Antalya et Kemer. Une région qui a passablement souffert des incendies qui ont ravagé le pays cet été.

Le site d’Ephèse abrite les vestiges majestueux des époques grecque puis romaine. GO TURKIYE Les volets bleus d’Alaçati. La Grèce n’est pas loin. Camille Cestele Les charmantes ruelles d’Alaçati. Camille Cestele 1 / 5

Or, le coin près d’Izmir – dont l’aéroport sert de point d’accès aux voyageurs – baigné par les eaux transparentes de la mer Égée est une halte de choix pour allier culture et baignade.