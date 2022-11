«Monkeypox» en Suisse – La vaccination contre la variole du singe débute le 15 novembre La Confédération s’apprête à livrer 920 doses au Canton de Vaud. Tout le monde n’y aura pas accès. Romaric Haddou

Dans un premier temps, la vaccination ne sera possible qu’à Lausanne et Morges. Le dispositif sera étendu quand d’autres doses seront livrées. KEYSTONE

Il sera bientôt possible de se faire vacciner contre la variole du singe dans le canton de Vaud. La Confédération s’apprête à livrer 920 doses à l’État, ce qui permettra de débuter les injections le mardi 15 novembre. La vaccination est gratuite et sur base volontaire. Deux doses, espacées de 28 jours minimum, sont nécessaires.

La livraison étant considérée comme «insuffisante pour couvrir les besoins de la population cible qui réside sur le territoire vaudois, des critères d’éligibilité seront appliqués strictement», préviennent les autorités. Ainsi, «pourront être vaccinés, sous réserve de disponibilité des doses, les hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs partenaires hommes et âgés de plus de 18 ans».

Les personnes qui ont été vaccinées contre la variole dans leur enfance, qui ont déjà reçu une ou deux doses contre la variole du singe à l’étranger ou qui ont déjà été infectées ne devraient pas solliciter d’injection, liste le Canton.

Le nombre de doses empêche pour l’instant un déploiement du dispositif sur l’entier du territoire vaudois. Dans un premier temps, la vaccination sera uniquement possible à Lausanne (Profa/Checkpoint Vaud) et Morges (Ensemble hospitalier de La Côte). «Dès que les doses seront disponibles en plus grandes quantités, de nouveaux lieux seront proposés», prévient l’État.

Au total, la Confédération a commandé 100’000 doses au fabricant Bavarian Nordic, à répartir dans les cantons. Après une flambée entre le 19 mai 2022 (premier cas en Suisse) et le début du mois de septembre, l’épidémie de «monkeypox» a très fortement ralenti.

Le dernier cas confirmé en laboratoire date du 21 octobre. Il porte à 546 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Dans le canton de Vaud, l’incidence est de 9,6 cas pour 100’000 habitants.

Informations et inscriptions : www.vd.ch/variole-du-singe.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier l'actualité de la région lausannoise et contribue au suivi de l’actualité judiciaire. Plus d'infos

