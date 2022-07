Pandémie – La vaccination contre le Covid-19 redémarre dans les EMS L’OFSP recommande un deuxième rappel aux plus de 80 ans et aux immunosupprimés. Genève va l’offrir aux personnes particulièrement vulnérables, peu importe leur âge, en institution comme à domicile. Aurélie Toninato

Le deuxième rappel du vaccin est offert à toute personne «particulièrement vulnérable», soit souffrant de pathologies pouvant donner lieu à des complications, comme des maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales, des voies respiratoires, une obésité sévère, un cancer, entre autres. KEYSTONE

Qui peut bénéficier d’une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19? Jusqu’au 5 juillet, cette deuxième dose de rappel (appelée aussi «booster 2» ou «quatrième dose») était recommandée et gratuite pour les personnes sévèrement immunodéficientes – dont les défenses immunitaires sont affaiblies à la suite, par exemple, d’un traitement inhibant le système immunitaire dans le cadre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, d’une greffe d’organe ou d’un cancer notamment.

Abo Rebond de l’épidémie à Genève Covid: les HUG vont-ils tenir le coup? Désormais, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande et offre cette dose également aux seniors de plus de 80 ans. De quoi relancer la campagne vaccinale, alors que le rebond épidémique se poursuit. Dans un courrier adressé aux directions des EMS mercredi passé, la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi a informé qu’à Genève, le deuxième booster serait gratuit pour tous les résidents en institution ou IEPA (immeubles à encadrement pour personnes âgées) qui ont reçu leur dose de rappel il y a plus de quatre mois et cela «sans restriction d’âge».

Pourquoi vacciner les moins de 80 ans en EMS?

La recommandation de l’OFSP s’applique aux plus de 80 ans. Dès lors, pourquoi vacciner les résidents plus jeunes? «Nous avons appris de la première campagne de vaccination qu’une minorité de résidents en EMS avaient moins de 80 ans», explique Marie de Coulon, chargée d’information et de communication au Département de la sécurité, de la population et de la santé.

«Par souci de cohérence, de simplicité organisationnelle et puisqu’il y a un risque supplémentaire en raison de la situation de vie communautaire, nous avons décidé de proposer la vaccination à tous les résidents. En effet, les EMS sont des lieux de vie et de soins hébergeant des personnes vulnérables qui se côtoient chaque jour. D’un point de vue logistique, il n’y aurait pas de sens à ne vacciner que les personnes âgées de 80 ans et plus dans l’établissement.»

Actuellement, quinze EMS enregistrent des cas positifs au Covid-19. «Ils sont le reflet de la hausse des contaminations qui ont lieu dans la population générale, continue la communicante. Un contact est établi entre le service du médecin cantonal et chaque institution concernée afin de suivre la situation de près et d’accompagner les institutions dans la mise en place de mesures temporaires permettant de lutter contre l’infection.»

Toute personne «particulièrement vulnérable»

Le booster 2 sera également accessible aux personnes hors des institutions: le Canton a décidé de l’offrir à toute personne «particulièrement vulnérable» en incluant celles qui souffrent de pathologies pouvant donner lieu à des complications, comme des maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales, des voies respiratoires, une obésité sévère, un cancer, entre autres.

«Nous avons actuellement des doses en suffisance et la demande pour le deuxième rappel est plutôt faible - alors que le vaccin reste efficace contre les formes graves -, ce qui nous permet d’en ouvrir largement l’accès à ceux qui en ont le plus besoin», précise encore Marie de Coulon. Selon les derniers chiffres de l’OFSP, 78,67% des Genevois de 80 ans et plus ont reçu le premier booster, 74,95% des 70 à 79 ans et 64,35% des 60 à 69 ans.

C’est l’imad (institution genevoise de maintien à domicile) qui va se charger de la vaccination en IEPA et à domicile. Elle vient de réactiver son dispositif itinérant VACCimad, destiné aux personnes dans l’incapacité de se déplacer vers un centre de vaccination pour des raisons physiques ou cognitives. Depuis avril 2021, plus de 4100 personnes ont été vaccinées chez elles.



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.