Coronavirus – La vaccination déploie ses premiers effets en Suisse Le nombre de contaminations chez les personnes de plus de 80 ans est en diminution grâce à la vaccination d’une grande partie des personnes à risque de plus de 75 ans et de tous les résident d’EMS.

Les dernières données de l’Office fédéral de la santé publique montrent un effet positif de la vaccination dans la tranche d’âge des 80 ans et plus. Keystone

La vaccination déploie ses premiers effets en Suisse, rapporte la «SonntagsZeitung». Une grande partie des personnes à risque de plus de 75 ans ainsi que tous les résidents d’EMS ont été vaccinés.

Les dernières données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) montrent un effet positif dans la tranche d’âge des 80 ans et plus. Bien que le nombre total d’infections soit légèrement reparti à la hausse, il a diminué chez les plus de 80 ans.

Au cours de la dernière semaine de février, l’incidence sur sept jours pour 100’000 personnes est passée de 79 à 71 pour cette tranche d’âge. Dans toutes les autres tranches d’âge ce chiffre a légèrement augmenté.

Bilan positif en Valais

Des cantons comme le Valais ont constaté également que la vaccination porte ses fruits. En Valais, 85% des résidents de maisons de retraite ont désormais reçu deux doses de vaccin.

La semaine passée, seuls 6 pensionnaires d’EMS ont été infectés. Lors de la dernière semaine de février, ce chiffre était encore de 438.

