Covid chez les enfants – La vaccination des 5-11 ans est-elle vraiment «recommandée» ? De la position de la Confédération aux avis des experts, le message navigue entre suggestion et incitation. Tentative d’éclaircissement. Romaric Haddou

Un peu plus de 1600 enfants âgés de 5 à 11 ans sont inscrits pour recevoir le vaccin dans le canton de Vaud. AFP

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans débutera samedi dans le canton de Vaud. Une première journée spéciale est prévue sur le site de Beaulieu, à Lausanne, avant que la campagne ne se poursuive les mercredis après-midi et samedis dans cinq hôpitaux (Lausanne, Rennaz, Yverdon, Payerne et Morges) qui vaccinent déjà les 12-15 ans.

En date du 6 janvier, un peu plus de 1600 inscriptions avaient été enregistrées sur une population éligible de 68’000 enfants. Un chiffre qui traduit les craintes et les interrogations des parents face à un sujet sensible mais aussi le flou qui accompagne parfois les messages des autorités politiques et scientifiques.