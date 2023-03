Rougeole, oreillons, rubéole – La vaccination des enfants recule en Suisse Les vaccinations combinées contre certaines maladies infantiles chutent dans notre pays. Décryptage avec Alessandro Diana, expert en vaccinologie. Etonam Ahianyo

On observe une chute des vaccinations combinées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en Suisse. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Les parents sont de plus en plus réticents, en Suisse, à faire vacciner leurs enfants. C’est le constat que font plusieurs pédiatres interrogés par la «NZZ». Le quotidien alémanique rapporte ce vendredi que les vaccinations contre les maladies infantiles sont à la baisse dans notre pays. Certaines se sont même effondrées d’un quart.



Fait le plus saisissant: la chute des vaccinations combinées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Leur nombre a diminué de 26% entre 2019 et 2022, si l’on en croit les chiffres des ventes de vaccins des fabricants suisses compilés pour le journal par l’entreprise pharmaceutique GSK.