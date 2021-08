Lutte contre le Covid – La vaccination en entreprise pique du nez Alain Berset souhaite que les entreprises s’investissent dans la campagne de vaccination. C’est déjà le cas dans le canton de Vaud, mais comme dans le reste de la société, les volontaires se font rares. Renaud Bournoud

L’État de Vaud a autorisé les injections en entreprise à la mi-mai. Keystone

La campagne de vaccination contre le Covid-19 cale. Le conseiller fédéral Alain Berset aimerait que les entreprises y participent davantage.

«Tous ceux qui ont tant souffert devraient avoir intérêt à faire vacciner le plus de personnes possible», a-t-il confié au «SonntagsBlick» ce week-end. Dans le canton de Vaud, on s’affaire sur la question depuis un bout de temps. On réfléchit même à la façon de provoquer une deuxième vague de piqûres en entreprise.

«La CVCI a manifesté son intérêt depuis janvier pour développer la vaccination en entreprise, rappelle Philippe Miauton, directeur adjoint de ladite Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. Les autorités sanitaires étaient preneuses, mais il a fallu mettre en place un protocole assez restrictif et attendre que la vaccination soit ouverte aux plus de 18 ans.»