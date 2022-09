Prévention et santé publique – La vaccination en pharmacie

devrait être bientôt remboursée PharmaSuisse et Curafutura soumettent au Conseil fédéral un accord prévoyant la prise en charge des piqûres effectuées dans les officines, avec ou sans ordonnance. Caroline Zuercher

Les pharmacies ont participé à la campagne de vaccination contre le Covid, comme ici à Genève en juillet 2021. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il faut encourager la vaccination en pharmacie! Les assureurs membres de Curafutura, SWICA et la communauté d’achat HSK ont concocté un projet avec PharmaSuisse. Ce lundi, ils vont soumettre au Conseil fédéral un contrat qui prévoit la prise en charge de cette prestation par l’assurance de base (après paiement de la franchise et de la quote-part), et cela même sans ordonnance.