Canton de Vaud – La vaccination est ouverte aux personnes de 50 ans Vaud propose dès aujourd’hui des rendez-vous pour la vaccination des personnes nées en 1971 et avant. Un nouveau lieu de vaccination sera également inauguré à Beaulieu à Lausanne le 19 avril.

Le Canton de Vaud propose dès aujourd’hui des prises de rendez-vous pour la vaccination des personnes de 50 ans et plus (photo d’illustration). AFP

Après les personnes de plus de 75 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques, puis le groupe des 65 ans et plus et des personnels de santé, le Canton de Vaud propose dès aujourd’hui des prises de rendez-vous pour la vaccination des personnes de 50 ans et plus.

La vaccination est donc désormais ouverte aux deux groupes suivants:

- les personnes hébergées dans des institutions communautaires, les personnels de ces institutions, et les proches aidants vivant sous le même toit que la personne vulnérable qu’ils assistent (groupe 3),

- les résidentes et résidents du canton de 50 ans et plus (groupe 4).

Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd’hui, de préférence via le site https://www.coronavax.ch, ou en appelant le 058 715 11 00.

Nouveau centre à Beaulieu

Pour administrer le plus rapidement possible ces doses, le nouveau centre de vaccination de Beaulieu pourra ouvrir ses portes le 19 avril. Il pourra à terme réaliser quelque 16’000 injections par semaine, avec des horaires élargis. Il s’agit du plus grand centre du canton à ce jour.

Ce centre proposera, dans un premier temps, la vaccination du lundi au samedi, de 8h à 22h, et le dimanche de 9h à 16h. L’exploitation sera assurée par du personnel en provenance en particulier de la Fondation de La Source, du CHUV, de la Haute École de santé Vaud (HESAV), de la Pharmacie internationale et de la Protection civile vaudoise.

D’autres structures de vaccination ouvriront encore leurs portes ces prochaines semaines, dont un centre important à Montreux, au 2M2C, qui sera opérationnel dès le 26 avril (prises de rendez-vous dès le 19 avril), avec une capacité qui atteindra jusqu’à environ 8000 doses par semaine.

Viendront également compléter et renforcer ce dispositif les Pôles santé Vallée de Joux (dès le 19 avril) et Pays d’En-Haut (dès le 11 mai), le GHOL (Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique) dès le 19 avril, Unisanté (dès le 26 avril), ainsi que des pharmacies (dès le 19 avril pour les premières) et les cliniques privées Bois-Cerf et Genolier (dès le 26 avril).

Dispositif actuel

Le centre de vaccination de Beaulieu vient compléter l’offre vaudoise, présente sur l’entier du territoire, avec ses sept centres déjà en exploitation.

À savoir l’HIB à Payerne, les EHNV à Yverdon, l’HRC à Rennaz, La Lignière à Gland, l’EHC à Morges, le CHUV à Lausanne et le Pôle santé du balcon du Jura, qui est actif depuis lundi 12 avril.

À ceci se rajoute la participation d’une partie des médecins installés en cabinet qui vaccinent déjà leurs patients éligibles depuis début mars.

comm/sims

