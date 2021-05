Lutte contre le Covid en Suisse – La vaccination progresse, des jours meilleurs à portée de main «La situation épidémiologique continue de s’améliorer» en Suisse selon l’OFSP, qui entrevoit, à cette allure, de nouveaux assouplissements.

Se faire vacciner permet d’endiguer la pandémie, mais aussi de montrer sa solidarité et de retrouver une vie normale, a plaidé Adrian Kammer, chef de la section Information sanitaire et campagnes de l’OFSP. KEYSTONE

La situation épidémiologique continue de s’améliorer et la vaccination progresse à grands pas dans les cantons. Une constellation propice à de nouveaux assouplissements, selon les experts.

«Les nouvelles infections sont en dessous de 1500 par jour», a indiqué mardi Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle des infections de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), devant les médias. Les hospitalisations baissent également et se situent à environ 40 par jour.

Le nombre de patients souffrant du Covid-19 en soins intensifs est inférieur à 200, soit un tiers des patients hospitalisés, a-t-elle poursuivi. Les décès restent bas. Et le taux de reproductivité est inférieur à un depuis quelques jours. En résumé: «La situation épidémiologique continue de s’améliorer».

L’évolution de la pandémie doit toutefois être suivie de près, notamment en raison des nouveaux variants potentiellement plus dangereux, a noté Virginie Masserey. Dans ce contexte, la vaccination est porteuse d’espoir. Les premières informations suggèrent que les vaccins restent efficaces, y compris contre le variant indien.

«Geste du coeur»

Une nouvelle campagne d’information a d’ailleurs été lancée lundi pour encourager la population à faire «un geste du coeur pour tous», comme le prône son slogan. Se faire vacciner permet d’endiguer la pandémie, mais aussi de montrer sa solidarité et de retrouver une vie normale, a plaidé Adrian Kammer, chef de la section Information sanitaire et campagnes de l’OFSP.

Et d’inciter tout un chacun à soutenir la nouvelle campagne, à l’instar de différentes personnalités des mondes sportif, culturel ou économique. Deux contributions sont possibles: télécharger un poster de la campagne et le personnaliser ou publier sur les réseaux son statut vaccinal en utilisant le hashtag #jemefaisvacciner.

Interrogés sur une éventuelle baisse d’intérêt pour la vaccination, comme explication à cette campagne, les experts ont réfuté. La disposition à se faire vacciner a augmenté ces derniers temps au sein de la population, a assuré Adrian Kammer. «Dès que des rendez-vous sont disponibles, ils sont très rapidement octroyés», a illustré Virginie Masserey.

Assouplissements envisagés

Les vaccinations tournent à plein régime dans les cantons, a pointé quant à lui Rudolf Hauri, président de l’Association des médecins cantonaux. Entre 60'000 et 90'000 doses sont administrées chaque jour. Au total, plus de 14% de la population est entièrement vaccinée et 28% a reçu une première dose.

Les vaccins continuent en outre d’arriver. Samedi, 750'000 doses de Moderna ont été réceptionnées, et 120'000 de Pfizer/BioNTech lundi. La Suisse devrait ainsi être en mesure de vacciner toutes les personnes le souhaitant, y compris les enfants et les adolescents. Une demande est actuellement pendante auprès de Swissmedic pour administrer le vaccin de Pfizer aux jeunes de 12 à 15 ans.

Malgré la progression de la vaccination, les experts appellent à la prudence. Un vaccin n’est jamais efficace à 100%, a rappelé Virginie Masserey. En cas de symptômes, il faut toujours aller se faire tester. Les mesures de protection et de distanciation ne doivent pas non plus être levées pour le moment.

Population prudente

La Suisse pourrait néanmoins bientôt envisager un assouplissement du port du masque dans certains lieux, a prédit Rudolf Hauri. Un nouvel allègement prudent des mesures sans augmentation des cas est de plus en plus possible, a abondé Martin Ackermann, président de la task force de la Confédération.

Le risque de se faire infecter avant d’être vacciné baisse au fur et à mesure que la campagne avance, a-t-il expliqué. Les personnes vaccinées protègent aussi les non vaccinés.

Martin Ackermann a également donné en exemple la baisse inattendue des chiffres après les assouplissements d’avril. Elle est liée, à ses yeux, à différents facteurs: la propagation moins forte des variants, la saisonnalité et le comportement des personnes. «Une partie de la population a pu être particulièrement prudente dans l’attente du vaccin, malgré les réouvertures.»

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.