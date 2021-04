Covid-19 – La vaccination s’ouvre aux personnes de 45 ans et plus Cette catégorie de la population est désormais éligible. Cet élargissement fait notamment suite au constat que les 55-64 ans adhèrent peu à la vaccination ainsi qu’à la disponibilité des doses. Aurélie Toninato

Centre de vaccination à Lausanne. Un centre similaire ouvrira à Palexpo le 19 avril. Odile Meylan

Cette semaine, la vaccination contre le Covid-19 prend vraiment un coup d’accélérateur. Depuis ce lundi, les inscriptions et l’attribution de rendez-vous sont désormais ouvertes aux personnes de 45 ans et plus. Ce sont donc deux nouvelles catégories de la population – 55-64 ans et 45-54 ans –, fusionnées en une, qui ont désormais accès au vaccin.

Plusieurs raisons expliquent cette ouverture. Tout d’abord, l’augmentation des livraisons de doses: 9000 flacons de Pfizer arrivent mardi, 19’000 de Moderna d’ici à dimanche. Cette semaine, 15’000 injections devraient être réalisées, à raison de 3000 à 3300 par jour. «Nous allons recevoir au total 100’000 doses en avril, soit la quantité reçue ces trois derniers mois…» précise Nathalie Vernaz, pharmacienne cantonale.

Les 55-64 ans moins emballés par la vaccination

À cette disponibilité s’ajoute la mise en service, le 19 avril, d’un vaccinodrome à Palexpo, doté d’une capacité d’accueil de 4000 personnes par jour. Par ailleurs, un autre centre, tenu par Pharmacie populaire, devrait ouvrir en mai. Ensuite, ajoute le directeur de la Santé, Adrien Bron, cet élargissement à deux catégories d’âge fait suite au constat que le nombre de personnes âgées de 55 à 64 ans, inscrites et en attente de se faire vacciner, est pour l’instant sous-représenté dans la liste d’attente. «52% des 65 ans et plus ont reçu une première dose, mais on voit que l’adhésion à la vaccination est moins forte chez cette population que chez les 75 ans et plus», souligne Nathalie Vernaz. «Or, relève Adrien Bron, c’est une course contre la montre: au moment où un grand centre ouvre, où nous avons des doses, on ne peut pas se permettre d’avoir un agenda à moitié rempli et de se retrouver avec plus de vaccins que de candidats.» Enfin, les données épidémiologiques montrent que ce sont actuellement les 55-74 ans qui sont les plus nombreux parmi les cas d’hospitalisations.

La pharmacienne cantonale précise que la vaccination restera prioritaire pour les personnes qui présentent un critère de vulnérabilité élevé selon l’Office fédéral de la santé publique: les individus âgés de 65 ans ou plus, ainsi que les professionnels de la santé et le personnel soignant. Quelque 50’000 collaborateurs des Hôpitaux universitaires de Genève ont été vaccinés, comme 2000 employés d’EMS, et la vaccination est désormais ouverte à tous les professionnels de la santé.

Afin d’accélérer au maximum la vaccination, les rendez-vous sont désormais attribués par ordre d’inscription et là où une place est disponible, quel que soit le centre de vaccination. Le centre attribué peut donc être différent de celui initialement coché au moment de l’inscription sur la plateforme vaccinale. «Cette décision vise à ce que les personnes enregistrées de longue date sur la plateforme, et qui n’auraient pas coché tous les centres de vaccination au moment de leur inscription – parce que ces centres n’étaient alors pas ouverts – ne soient pas prétéritées par leur choix initial», justifie la pharmacienne cantonale. Si le centre attribué ne leur convient pas? «Elles ont le choix de refuser et de demander à changer le lieu de rendez-vous en contactant la Ligne d’information générale COVID-19 (0800 909 400). Mais elles prennent le risque de devoir attendre plusieurs semaines, voire un mois, pour se voir proposer un nouveau rendez-vous.»

Situation qui tend à se dégrader

Au niveau épidémiologique, même si la hausse des hospitalisations durant Pâques ne s’est pas confirmé par la suite, la situation «tend à se dégrader», indique Simon Regard, co-responsable de secteur maladies transmissibles du service du médecin cantonal. On enregistre 200 cas positifs par jour, 214 personnes sont hospitalisées (101 pour un Covid aiguë, 113 post-Covid), dont 11 aux soins intensifs et 14 aux soins intermédiaires. L’âge médian des personnes hospitalisées est en baisse, il est de 62 ans.

L'épidémiologiste Antoine Flahault a récemment déclaré que désormais la majorité des hospitalisations aura moins de 60 ans, concernera des formes plus souvent sévères, qu'on s’acharnera peut-être davantage, que les patients mourront moins mais que leur séjour sera plus long. Est-ce que cela se vérifie sur le terrain? Doit-on s’attendre une saturation des unités de réanimation ainsi qu'à des séjours plus longs à l’hôpital? «Nous devons être attentifs à cette tendance, même si pour l’instant, c’est plutôt un mouvement inverse que nous constatons, répond Adrien Bron. Nous observons un raccourcissement de la durée d’hospitalisation, ces patients sortent plus rapidement.»

Quatre décès sont à déplorer la semaine passée. Le variant anglais, plus contagieux, représente désormais la quasi-totalité des infections.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.