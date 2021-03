Campagne cantonale Covid-19 – La vaccination s’ouvre le 29 mars aux 65 ans et plus Après Genève et Fribourg, le Canton de Vaud passe au deuxième groupe prioritaire. Marie Nicollier DÉVELOPPEMENT SUIT

Image d’illustration; le centre de vaccination d’Yverdon. KEYSTONE

Cela fait une semaine que les centres de vaccination vaudois, chroniquement engorgés, avaient des plages disponibles, faisant dire à certains professionnels qu’il était temps de rendre le vaccin accessible à davantage de Vaudois. Le Canton franchit le pas en ouvrant dès lundi 29 mars la vaccination du deuxième groupe prioritaire, à savoir les 65 ans et plus, le personnel de santé et les personnes souffrant d’une maladie chronique.

Dès lundi 29 mars à 16 heures, les personnes nées en 1956 et avant peuvent prendre rendez-vous par internet sur www.coronavax.ch pour se faire vacciner. Les personnes de cette tranche d’âge qui n’ont pas accès à internet peuvent, également dès le 29 mars, passer par la Hotline vaccination (058 715 11 00).

À ce stade, près de 86 000 Vaudois ont été vaccinés, dont 60% des personnes âgées de 75 ans et plus.