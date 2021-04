Faune et climat – La vague de froid joue un sale tour aux oiseaux Les hirondelles font le printemps, dit-on. Comme d’autres, elles souffrent donc logiquement des températures hivernales qui s’abattent sur la région. Frédéric Ravussin

Insectivore, l’hirondelle rustique souffre particulièrement des épisodes de retour de froid. LIONEL MAUMARY – DR

La vague de froid qui touche actuellement le canton n’est pas sans effet sur les oiseaux, les espèces migratrices, comme les autres du reste. Alors que les premières hirondelles ont fait leur retour, on fait le point avec Lionel Maumary, biologiste et président du Cercle ornithologique de Lausanne.

«L’épisode de froid particulièrement violent de ces derniers jours affecte en effet les oiseaux, déjà touchés par l’épisode de bise tempétueuse survenu deux semaines plus tôt. Les conséquences peuvent être dramatiques. On a par exemple trouvé en Valais une grive musicienne amaigrie, morte sous une souche, qui ne portait aucune trace de prédation ou autre blessure. Ces oiseaux arrivent chez nous depuis le sud et sont littéralement saisis par le froid.»

Le phénomène touche toutes les espèces?

En premier lieu les insectivores, gobe-mouches, hirondelles, car ils trouvent moins d’insectes pour se nourrir alors qu’ils devraient justement en manger plus pour compenser la déperdition énergétique qu’ils endurent en raison des basses températures. Mais les rapaces sont aussi concernés. Les très fortes bises du mois de mars ont été terribles pour les faucons crécerelles et les buses, qui ont éprouvé énormément de peine à chasser les campagnols. La bise rend leur capture difficile, parce qu’elle ne cesse de faire bouger les plantes et a pour effet de rendre leurs déplacements moins visibles pour le rapace.

Si ces conditions météorologiques particulièrement changeantes venaient à se poursuivre, est-il imaginable que certaines espèces migratrices volent à nouveau vers le sud pour y trouver de meilleures conditions?

Je n’ai pas encore fait ce constat-là cette année. Mais les martinets sont coutumiers du fait. Ce sont toutefois des épisodes de pluie prolongée, plus que le froid, qui les pousse à repartir. Leurs jeunes ont cette faculté incroyable de tomber en léthargie, un état dans lequel ils peuvent rester – comme s’ils étaient morts dans leur nid – pendant deux semaines en attendant le retour des parents.

Vous citez les martinets; c’est une des espèces d’oiseaux, comme les hirondelles, dont l’arrivée annonce le printemps. Ils sont déjà de retour sous nos latitudes?

Tout à fait. Les martinets à ventre blanc reviennent dès la fin du mois de mars, en même temps que les hirondelles rustiques. Ils sont d’une précision étonnante, année après année. À Lausanne, les premiers sont arrivés le 24 mars, comme prévu. Ils ne nicheront cependant pas avant début mai. Les premières hirondelles de fenêtre et de rivage sont aussi arrivées, début avril. Et les martinets noirs feront quant à eux leur retour à la fin du mois. Toutefois, si l’on excepte certains individus d’hirondelles rustiques à qui il arrive de passer l’hiver ici, les premières à revenir sont les hirondelles de rocher, en février déjà.

Le retour du martinet alpin – ou martinet à ventre blanc – est d’une précision étonnante qui se vérifie année après année. À Lausanne, les premiers individus ont été observés le 24 mars. LIONEL MAUMARY – DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.