Éditorial - La vague de la lassitude

Des vagues successives de Covid «jusqu’en 2025». Ce scénario, des chercheurs de l’Université de Harvard le prévoyaient durant la première vague déjà, dans un article publié en avril 2020 dans la revue «Science». Mais personne n’avait envie d’y croire.

Et pourtant, la quatrième vague est bien là. Avec un taux d’occupation des lits oscillant autour de 60%, Genève s’en sort bien. Mais dans le canton de Vaud, ce taux varie entre 80 et 90% depuis dix jours. Les soins intensifs zurichois ont même brièvement atteint les 100%. Vaud et Zurich ont commencé à transférer des patients vers d’autres cantons, mais à l’heure où les lits de soins intensifs sont occupés à plus de 80% au niveau Suisse, la marge de manœuvre laissée par les déplacements de patients entre cantons se restreint.

Et quoi de plus frustrant, pour certains soignants, que de constater ces arrivées de patients non vaccinés gravement malades. On oublie que le vaccin n’a pas seulement pour but d’éviter de propager les infections, mais sert aussi de protection. Il permet d’éviter les complications et le Covid long.

Avis aux hésitants: le choix de se faire vacciner ou non mérite le respect, mais plus que jamais, il faut prendre une décision. Sur le lit d’une unité de soins intensifs, il est trop tard. Et contre le variant delta, être jeune et en bonne santé n’est pas une garantie. La moyenne d’âge des personnes hospitalisées a chuté par rapport aux précédents variants.

La première vague, son élan de solidarité, ses applaudissements adressés aux professionnels de la santé semblent bien loin. Mais en ce début de quatrième vague marqué par la lassitude, n’oublions pas toutes ces personnes qui affrontent courageusement le virus depuis plus de dix-huit mois. Aujourd’hui, elles méritent encore plus notre soutien.

