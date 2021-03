Quatrième fausse alerte à l’EPCL – La vague des alertes à la bombe prend de l’ampleur Le canton a connu vendredi sa 8e alerte depuis le début de l’année, la 7e dans un établissement de formation. Les autorités attirent l’attention sur les conséquences possibles pour les auteurs. Sylvain Muller

Les quatre fausses alertes à la bombe subies par l’école lausannoise ont à chaque fois entraîné un important déploiement de policiers et de spécialistes, comme ici lors de la première, le 27 janvier dernier. Patrick Martin

À l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL), la procédure d’évacuation des élèves est désormais parfaitement rodée. Le lieu d’enseignement a en effet été victime vendredi d’une nouvelle alerte à la bombe, la 4e en moins de deux mois. Lancée vers 10 h 30, elle a induit un nouveau déploiement policier et des recherches qui n’ont rien donné permettant la levée du dispositif vers 14 h 30. On ironise, mais la multiplication de ces alertes ces derniers temps pose de vrais problèmes.

«C’était la 8e depuis le début de l’année et la 7e dans des établissements de formations, décompte Jean-Christophe Sauterel. Le problème, c’est que la publicité donnée à ces événements par les médias et les réseaux sociaux comme TikTok donne des idées à d’autres. Nous avons ainsi eu un cas en début de semaine à Chavannes-près-Renens, où les auteurs se sont dénoncés en découvrant l’ampleur du déploiement policier. Il s’agissait de deux enfants de 11 et 12 ans, qui n’avaient pas fait leurs devoirs de géographie. Ils ont donc procédé de la manière qu’ils avaient découverte sur internet, à savoir en déposant un billet dans les toilettes de l’établissement.»