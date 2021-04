Le vaccin sur les réseaux – La vague du selfie-aiguille gagne l’Europe Après les États-Unis, le «vaxxie» déferle sur l’Europe. De Boris Johnson à Philippe Leuba en passant par Cristina Cordula, tout le monde s’affiche avec une seringue dans le bras. Thérèse Courvoisier

Après les États-Unis, c’est au tour de l’Europe (ici la Bosnie) d’inonder les réseaux de «vaxxies». AFP

Qu’ont en commun Joe Biden, Cristina Cordula et votre voisin du deuxième étage? Ils sont totalement à la mode – pas dans le sens premier du terme, évidemment, mais ils font le buzz. Comme des milliers de gens, ils se sont volontairement fait embarquer par la vague du «vaxxie» (contraction de «vaccin» et «selfie») en décidant de poster sur les réseaux une image d’eux, masqués, en train de se faire vacciner contre le Covid-19.

«Il n’y a vraiment rien d’étonnant à cela, relativise Gianni Haver, sociologue de l’image à l’UNIL. Le selfie est tellement entré dans les mœurs qu’on photographie chaque microétape de nos existences. Et c’est exprès que je n’ai pas utilisé le mot «immortalise»: que sont quelques pixels sur nos smartphones comparés à une statue grecque face à l’éternité?»

Est-ce que vous allez poster une image de votre vaccin? Oui, c’est un moment important pour moi. Oui, dans le but d’inciter les autres à se faire vacciner. Non, je ne suis pas un mouton. Non, cela ne regarde que moi. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Message politique? Frime d’avoir réussi à faire partie des piqués alors que les doses suffisantes se font encore attendre? Responsabilité citoyenne ou encore ce besoin irrépressible d’appartenir au mouvement actuel? Les raisons sont sans doute multiples.

«Un selfie de vaccin, c’est un selfie entre la superbe assiette d’un restaurant gastronomique et un saut à l’élastique!» Gianni Haver, sociologue de l’image à l’UNIL

«Ce qui est intéressant ici, c’est que ces images véhiculent à la fois de la crainte et de l’espoir, reprend Gianni Haver. La crainte des effets secondaires, ou que le vaccin ait été développé trop rapidement, et l’espoir de retrouver sa liberté. Un selfie de vaccin, c’est un selfie entre la superbe assiette d’un restaurant gastronomique et un saut à l’élastique!»

La plupart des Vaudoises et Vaudois patientent encore pour le moment et doivent donc se contenter de poster la confirmation de leur rendez-vous prochain. Ça change un peu des cotons-tiges dans les narines, c’est vrai. Petite galerie de portraits et explications.

Les politiques

Précurseur du «trend», le président américain Joe Biden a posté sa photo juste avant Noël. Communication politique évidente – l’infirmière noire a-t-elle été choisie au hasard? –, prise de position franche, le cliché a atteint son but. Aujourd’hui, la gestion de la crise du Covid du président fraîchement élu est globalement saluée par son peuple.

Copier-coller du message de Joe Biden, le sourire sous le (double) masque et le regard vers l’infirmière en plus.

Trois mois plus tard, c’est au tour du premier ministre britannique, Boris Johnson, de poser, dans son style décoiffé habituel. «Les politiciens veulent donner l’exemple, analyse Gianni Haver. Ici, non seulement ils montrent qu’ils vont faire en sorte de rendre le vaccin disponible à la population, mais également qu’ils paient de leur personne.»

Page Facebook de Thomas Wiesel

Plus près de chez nous, une image du vaccin de Philippe Leuba, détournée sur le site de l’humoriste Thomas Wiesel. «Les politiciens suisses sont plus pudiques, reprend Gianni Haver. On a une tradition de communication calviniste où on évite la mise en avant. On préfère le collectif à l’individuel. Mais j’aime beaucoup ce que fait Thomas Wiesel!»

Les people

Spécialiste de la mode, du relooking et des «ma chériiiiiie!» haut perchés, l’animatrice Cristina Cordula est adulée par bon nombre de femmes. Une popularité dont elle profite pour rallier les gens à sa cause. Et pour une fois, sa tenue importe peu.

Mathilde est interne en psychiatrie et blogueuse. Suivie par 132’000 personnes, elle est une sorte d’ambassadrice du monde médical sur les réseaux. «Rien de tel pour faire campagne que passer par une personne que les gens aiment et dont ils se sentent proches», confirme Gianni Haver.

Véritable coqueluche d’Instagram, Dudewithsign («le mec avec la pancarte») s’est moqué à sa manière de la mode des «vaxxies».

Madame et Monsieur Tout-le-monde

Nul doute qu’au fur et à mesure de la disponibilité des doses, Madame et Monsieur Tout-le-monde suivront les Américains, demandant à l’infirmière d’attendre que leur téléphone soit bien anglé avant de piquer. «Pas de doute, l’humain chemine vers une uniformisation totale, conclut Gianni Haver. Se faire vacciner, c’est un acte social mondialisé.»

Classique pose d’influenceuse, avec le petit sparadrap en plus!

Il y a même un compte aux États-Unis qui nous dit comment nous habiller pour aller nous faire vacciner, pour éviter de devoir faire comme le ministre de la Santé français, Olivier Véran, contraint de tomber la chemise car il n’arrivait pas à rouler sa manche assez haut. Contraint? Vraiment?

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.