Coup dur du Covid à l’économie – La vague Omicron continue de freiner l’activité des entreprises Les quarantaines et les arrêts maladies provoqués par le variant du Covid mettent à mal plusieurs secteurs économiques.

Tous les secteurs de l’économie sont touchés par le manque de personnel. Keystone

La vague Omicron continue de freiner l’activité des entreprises suisses. Avec les quarantaines et les arrêts maladies, certaines ont beaucoup de mal à maintenir leurs activités, manquant de personnel, selon les informations recueillies lundi par AWP.

Si tous les secteurs sont touchés, la situation est «particulièrement tendue auprès des petites entreprises, qui comptent par définition peu d’employés et où les remplacements sont donc très difficiles voire impossibles», relève Cristina Gaggini, directrice romande d’Economiesuisse. «Il en va de même dans les métiers hautement spécialisés, où l’on ne peut former rapidement un autre collaborateur. Demander au personnel de faire des heures supplémentaires et/ou de renoncer à des congés n’est pas une approche viable à terme», ajoute-t-elle.

Hôtellerie et Restauration

De toutes les branches, celle de l’hôtellerie et de la restauration figure parmi les plus touchées. «Les quarantaines posent de grandes difficultés organisationnelles et il nous faut parfois refuser des clients, car les effectifs ne sont pas suffisants pour assurer un service de qualité aux heures de pointe», remarque Philippe Attia, co-fondateur et président des hôtels Vertu Resorts.

«Lorsqu’un employé est en quarantaine, nous n’avons pas la possibilité de le remplacer au pied levé, car il faut bien deux ou trois jours pour qu’une personne puisse être opérationnelle». Selon lui, la solution passerait par un ciblage de la protection sur les personnes vulnérables, tandis que les quarantaines devraient pouvoir «être réduites au minimum», voire être «carrément supprimées».

«Nous avons dû fermer une semaine avant Noël car nous manquions de personnel. Avec deux cas positifs au Covid, il était aussi plus raisonnable de stopper la chaîne de transmission avant les fêtes», indique à AWP Maurice Paupe, propriétaire et gérant du Café-Restaurant de la Poste à Saignelégier. «Pour les employés touchant un salaire horaire, la fermeture du restaurant a été synonyme de vacances forcées et donc de baisses de salaires», regrette Maurice Paupe, qui a cependant compensé en partie le manque à gagner en ouvrant exceptionnellement lors des jours de repos.

Les problématiques d’arrêts maladies et de quarantaine s’ajoutent à une situation déjà tendue au niveau du recrutement. «Nous perdons une main d’oeuvre qui se réoriente, souvent dans l’industrie, lassée d’une branche où l’insécurité prévaut depuis deux ans». explique Maurice Paupe.

Alimentation

Bien qu’étant affecté par la vague Omicron, les détaillants Coop, Migros et Aldi peuvent toujours assurer leur devoir d’approvisionnement de la population en produits alimentaires et autres.

«Nous avons suffisamment de personnel. Tous nos supermarchés sont ouverts et nous pouvons remplir notre mission d’approvisionnement», relève un porte-parole de Coop tout en admettant que la situation sanitaire au sein du groupe évolue de manière «analogue» à la pandémie de coronavirus.

Les géants de l’alimentation Coop, Migros et Aldi peuvent toujours assurer leur devoir d’approvisionnement de la population. KEYSTONE

Même son de cloche chez Migros, qui se dit bien «organisé et armé pour faire face à la situation» épidémiologique en cours. «L’organisation de nombreuses entreprises du groupe Migros doit déjà, hors-pandémie, prendre compte d’horaires étendus, organiser des tournus, s’assurer de l’engagement de forces externes», affirme l’entreprise. Aldi pour sa part indique «qu’il n’y a toujours pas de raison de s’inquiéter». «Le maintien de notre réseau commercial et l’exploitation de nos filiales ne sont actuellement pas menacés.»

Les sociétés spécialisées dans le recrutement de personnel temporaire ont pour leur part annoncé avoir reçu des demandes très fortes, notamment dans le secteur du commerce de détail.

Pharmacie

«La situation devient tendue avec des collaboratrices et collaborateurs en quarantaine ou en isolement», confirme une porte-parole de la faîtière Pharmasuisse.

«La gestion de ces situations est difficile, car (...) les équipes officinales sont engagées depuis le début de la pandémie et la fatigue accumulée vient s’ajouter à ces absences alors même que les prestations supplémentaires liées au coronavirus (vaccination, tests) s’ajoutent à l’activité de base des pharmacies», explique-t-elle.

Transport

«La situation reste tendue aux CFF avec de nombreuses absences», a expliqué un porte-parole auprès d’AWP. La compagnie de chemin de fer a supprimé durant trois jours certains trains du Léman Express. «Nous évaluons actuellement la situation pour déterminer si l’horaire allégé du Léman Express doit être remis en place durant les prochains jours». L’exploitation ferroviaire «est pour l’instant assurée à la normale sur le reste du réseau».

Swiss assure que les cas de maladies n’ont «toujours pas d’impact majeur sur l’exploitation opérationnelle» de la compagnie aérienne. Un vol vers Londres a cependant déjà été annulé en raison d’un manque de personnel.

La Poste enregistre «certes une augmentation du nombre de personnes infectées, mais elle se situe dans une fourchette qui n’affecte pas les prestations» du groupe.

Selon l’Association suisse des transports routiers (Astag), «la part des collaborateurs en quarantaine ou en isolement n’est pas jugée problématique en l’état».

Certaines entreprises disposent déjà en temps normal d’un réseau de chauffeurs pouvant prêter main-forte en cas de pic d’activité ou de réserves de personnel roulant parmi les autres collaborateurs. «Ces personnes pourraient durant une certaine période prendre le relais des chauffeurs absents. Une priorisation des mandats est également possible», notamment vers les activités les plus urgentes, comme l’approvisionnement en biens de première nécessité, le service hivernal ou l’évacuation des déchets.

Construction

Dans de nombreuses régions, les chantiers sont encore fermés, raison pour laquelle la question de la disponibilité des collaborateurs ne se posent pas encore de manière aigüe, soulève un porte-parole de la Société suisse des entrepreneurs (SSE). La réduction de la durée de la quarantaine à cinq jours est une possibilité pour contrer la «pénurie de main d’oeuvre potentielle», ajoute-t-il.

Au cours des mois d’hiver, ce qui est décisif pour la branche, c’est que les appels d’offres et les attributions puissent avoir lieu «sans retard» et «sans interruption», qu’il s’agisse d’acteurs publics ou privés. Des difficultés administratives pourraient en effet empêcher les activités de reprendre comme prévu au printemps.

Vendredi, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), environ 89'989 personnes se trouvaient en isolement et 28'247 en quarantaine.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.