Résultats électoraux – La vague verte de 2019 était faite de beaucoup de rose Grand triomphateur des élections fédérales de 2019, le Parti écologiste a séduit les jeunes et les femmes. Et il y aurait encore du potentiel! Eric Budry

Le 20 octobre 2019, les Verts avaient fait un carton, parvenant à faire élire trois des leurs au Conseil national, gagnant ainsi deux sièges supplémentaires. Magali Girardin

Lors des élections fédérales d’octobre 2019, les Verts sont devenus le premier parti à Genève et ont conquis deux sièges supplémentaires au Conseil national. Une étude universitaire donne quelques clés d’explication de la progression – phénoménale à l’échelle suisse – des écologistes (+11,4% par rapport à 2015): un parti considéré comme le plus apte à affronter le défi principal pour les Suisses et les Genevois (l’environnement), une capacité rare à capter le vote des femmes et des jeunes et un capital sympathie (potentiel électoral) très important. Tout a concouru à ce succès, qui a encore été largement confirmé par le résultat des élections municipales genevoises de mars et avril 2020.