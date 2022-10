Deuxième sélection du Goncourt – La Valaisanne Sarah Jollien-Fardel sort de la course au Goncourt Retenue au premier tour avec «Sa préférée», l’auteure romande n’est plus en lice pour le prestigieux prix littéraire français. Caroline Rieder

La Valaisanne Sarah Jollien-Fardel, auteure de «Sa préférée». Nicolas Dupraz

«Sa préférée» est un coup de poing. L’une des sensations de la rentrée littéraire romande, mais aussi francophone, puisque son auteure, Sarah Jollien-Fardel, est entrée dans la course du Goncourt avec ce premier roman publié chez Sabine Wespieser, maison parisienne à la haute réputation littéraire. Début septembre, elle était retenue parmi les 15 auteurs présélectionnés par l’académie qui décerne le prestigieux prix. Ce mardi, la Valaisanne ne figure pas sur la liste resserrée à 8 candidats.

«Sa préférée» navigue entre le Valais et la région lémanique pour narrer le destin d’une femme qui se débat avec une enfance prise en otage par la violence paternelle. Roman qui prend aux tripes, «Sa préférée» a, dès sa sortie mais encore plus avec son entrée dans la course au Goncourt, attiré les projecteurs et critiques élogieuses. Sarah Jollien-Fardel restera jusqu’à la fin en lice pour le Goncourt des Lycéens, qui sera remis le 21 novembre. Elle a, par ailleurs, remporté le prix FNAC 2022, ce qui lui assure une mise en avant dans toutes les succursales de l’enseigne.

Huit romans encore en lice

À ce stade, l’académie du Goncourt garde encore huit romans dans son viseur: «Le cœur ne cède pas» de Grégoire Bouillier, «Les liens artificiels» de Nathan Devers, «Le Mage du Kremlin» (Giuliano da Empoli), «Vivre vite» (Brigitte Giraud), «Les presque sœurs» (Cloé Korman), «Une somme humaine» (Makenzy Orcel), «La petite menteuse» (Pascale Robert-Diard) et «La vie clandestine» de Monica Sabolo. Le 25 octobre, il n’en restera plus que quatre avant un verdict qui tombera le 3 novembre.





