Nouvelle gare du Day – La Vallée de Joux reliée en direct au reste du canton Dès dimanche, il sera désormais possible de se rendre d’Aigle à la Vallée de Joux sans changer de train, grâce à une collaboration renforcée entre Travys et les CFF.

Un accord de collaboration signé cette année par Travys, les CFF et le canton de Vaud a permis cette amélioration de l’offre. La desserte ferroviaire est opérée par les CFF, à l’aide de rames Flirt. KEYSTONE

Le RER Vaud poursuit sa fonction de lien entre les régions du canton. Dès dimanche, il sera possible de se rendre chaque heure et dans chaque sens du Brassus à Aigle sans changer de train, annonce le canton de Vaud mardi dans un communiqué.

La nouvelle gare du Day permet aux convois de la ligne S2 du RER Vaud, grâce au principe de coupe/accroche, de se séparer et de desservir chaque heure simultanément Vallorbe et la Vallée de Joux. Dans le sens inverse, les deux convois se rejoignent au Day, pour ne former plus qu’un train en direction d’Aigle, en passant par Lausanne.

Rames Flirt

Un accord de collaboration signé cette année par Travys, les CFF et le canton de Vaud a permis cette amélioration de l’offre. Les infrastructures de la ligne restent gérées par Travys, tout comme les points de vente de Vallorbe et du Sentier qui restent ouverts. La desserte ferroviaire est opérée par les CFF, à l’aide de rames Flirt.

L’une d’elles a été baptisée du nom éponyme de «Le Day» le 18 juin dernier. Elle porte les couleurs de Travys et des CFF, tout comme le seront une dizaine d’autres rames du RER Vaud d’ici la fin de l’année.

Nouvelle desserte de bus

A partir de dimanche, la ligne de bus 613 de Travys Yverdon-Vallorbe proposera des améliorations. Elle desservira la gare du Day avec des correspondances pour les trains de et vers la Vallée de Joux, Aigle et Vallorbe pour la plupart des correspondances TGV. Une desserte des grottes de Vallorbe et de nouveaux arrêts en ville de Vallorbe sont également proposés.

Pour mémoire, la gare du Day a été déplacée de 300 mètres en direction de Vallorbe. Les trains s’y arrêtent depuis le 16 mai 2022. Les nouvelles installations se composent de deux quais de 160 mètres de long, d’une hauteur standard de 55 centimètres pour une entrée facilitée dans les trains et rampes d’accès aux quais.

Un nouveau P+R de 20 places pour les voitures, six pour les motos et trente pour les vélos entrera également en fonction dimanche.

